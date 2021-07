Mercato: voici les rumeurs et transferts du 22/07

(c) belga

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Christian Benteke est toujours sous contrat avec Crystal Palace mais à 30 ans, le Liégeois peut tout doucement commencer à penser à la fin de sa carrière. Dans un entretient qu'il a accordé à la chaine Eleven, Benteke s'est exprimé sur un éventuel retour en Pro League, "un championnat qui lui tient à coeur". Lire l'article complet.

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Selon Fabrizio Romano, Le Real Madrid et Manchester uNited sont en discussion depuis une semaine à propos du cas Rafael Varane. Le Français voudrait découvrir la Premier League mais veut quitter le club madrilène de manière respectueuse, sans casser son contrat. Les négociations se poursuivent.

Giorgio Chiellini veut rester à la Juventus. L'Italien, fraichement champion d'Europe avec son pays, est actuellement sans club mais des négociations sont en cours avec la Vielle Dame afin de prolonger encore un peu son aventure dans le club de son coeur. Son agent a expliqué à la RAI (média public italien) que Chiellini "veut rester à la Juve mais les mariages se font à deux".

Georginio Wijnaldum est arrivé à Paris. Le Néerlandais portera le numéro 18 laissé vacant par Moise Kean. Son transfert avait déjà été annoncé mais avec l'Euro, le Néerlandais vient seulement de rejoindre son nouveau club. Il a déclaré, dans une interview relayée sur le site du PSG que le club de la capitale "est une équipe qui joue un football d'attaque, ce football que j'aime et qui me convient".

Demarai Gray a quitté le Bayer Leverkusen pour retrouver, six mois plus tard, la Premier League et l'Angleterre. L'ailier de 25 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2024 pour Everton, ont annoncé les Toffees jeudi.

L'Olympique Lyonnais a annoncé avoir offert un premier contrat rpo à l'un de ses jeunes issu du centre ce formation : Mohamed El Arouch.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le défenseur du Club de Bruges, Odilou Kossounou est officiellement un joueur du Bayer Leverkusen. Annoncé partant pour un montant record, le Club n'a pas donné d'information à ce sujet mais il devrait tourner entre 25 et 30 millions d'euros. Lire l'article complet.

Le défenseur de l'OGC Nice, Stanley Nsoki, est sur le point de rejoindre le Club de Bruges, relaye le journal l'Equipe qui cite Het Laatste Nieuws et Nice-Matin. Formé au PSG, le jeune défenseur de 22 ans, capable de jouer dans l'axe comme à gauche. Les Brugeois débourseraient 6,5 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Nos confrères de La Dernière Heure annonce que le jeune médian défensif du Standard Allan Delferriere a été prêté sans option d'achat au MVV Maastricht.

Toujours selon La DH, le club d'Ostende se cherche un nouveau défenseur et pourrait bien l'avoir trouvé en France. Jean-Philippe Krasso ne fait plus partie des plans de son coach à Saint-Etienne.