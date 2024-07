Le mercato EN DIRECT: Adnan Januzaj prêté en Espagne, Vanheusden revient en Belgique

Le Paris Saint-Germain a transmis une offre de 60 millions d'euros, bonus compris, pour Désiré Doué, selon Sky Germany. Le Bayern Munich, le principal concurrent du PSG sur ce dossier, propose 5 millions d'euros de moins.

Yes, @PSG_inside have submitted a new offer for Désiré #Doué in the last hours: €60m with add-ons included



Bayern have not improved their offer yet. They are considering the next steps but they have set clear limits. Bayern are offering €55m all-in at this stage.



