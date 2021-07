Mercato: voici les rumeurs et transferts du 21/07

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Selon BZ, Dodi Lukebakio est sur les tablettes de Lille. Le Diable Rouge pourrait quitter le Hertha Berlin en cas d'offre acceptable. Son prix est estimé à 13 millions d'euros.

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Décidément, le Barça est vraiment impatient de se débarrasser d'Antoine Griezmann. Le Français a un salaire important (20 millions d'euros par an), que le club catalan n'a plus l'intention d'assumer. Après avoir pris un bide à la Juventus, le club veut l'échanger avec un joueur de Manchester City. Selon Radio Catalunya, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Ryhad Mahrez et Aymeric Laporte seraient des cibles potentielles.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Si un club peut s'offrir Griezmann et envisager une telle formule, c'est Manchester City. Reste à voir si cela peut réellement se faire d'un point de vue économique. Il va falloir être patient !

Selon le Daily Mail, Manchester United a fixé un prix concernant Paul Pogba. Le club anglais en demandera au minimum 50 millions d'euros. Le PSG ne serait pas refroidit mais espère ne plus avoir à surenchérir.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Paul Pogba n'a plus qu'un an de contrat. Obtenir 50 millions, c'est déjà une bonne chose, même si le joueur vaut objectivement plus.

Après Manchester City, c'est Arsenal qui veut se lancer à la conquête de Jack Grealish. The Athletic affirme que les Gunners sont en train de chercher une solution pour rassembler les 100 millions d'euros exigés par West Ham United. Mais les Mancuniens gardent une vraie longueur d'avance.

Gareth Bale ne devrait pas partir. Courtisé par des équipes américaines, le Gallois voudrait aller au bout de son contrat au Real Madrid. Il n'a nullement l'intention de s'en aller cet été. Il n'a plus qu'un an de contrat.

David Alaba a été présenté au Real Madrid. Le club lui a attribué le numéro 4, soit celui laissé libre par Ramos. Rappelons que l'Autrichien vient du Bayern Mûnich librement et s'est engagé jusqu'en 2026.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Anderlecht a annoncé mercredi l'arrivée de Kristoffer Olsson, 26 ans. Le millieu de terrain suédois s'est engagé pour quatre ans. Formé à Norrköping, Olsson a rejoint Arsenal en 2011, à l'âge de 16 ans. Il a ensuite évolué au FC Midtjylland entre 2014 et 2017, remportant le titre en 2015. En janvier 2017, il signait à l'AIK Solna, avec qui il devenait champion de Suède en 2018. Le milieu de terrain quittait la Suède pour Krasnodar, en Russie, en janvier 2019. Olsson compte 29 présences en équipe nationale suédoise. Il était titulaire lors des quatre matchs de la Suède à l'Euro. Il avait aussi remporté l'Euro espoirs 2015.

Parfait Mandanda quitte le Sporting de Charleroi pour Mouscron, ont annoncé les deux clubs hennuyers mercredi. Le gardien de but français de 31 ans s'est engagé pour un an avec une option pour une année supplémentaire à l'Excel, relégué en D1B au terme de la saison dernière. Parfait Mandanda était arrivé il y a dix ans à Charleroi, alors que les Zèbres évoluaient encore en D2. Il a joué 99 matches pour le compte du club carolo, qui l'avait prêté au Dinamo Bucarest (Roumanie) et au Hartford Athletic (USA) ces deux dernières saisons. Parfait Mandanda, frère du gardien international français de l'OM Steve Mandanda, était arrivé en test début juillet à Mouscron et avait déjà posé pour la photo officielle de l'Excel. Il est le 3e joueur de Charleroi à rejoindre Mouscron après Clément Tainmont et Christophe Diandy.

Selon La Dernière Heure, Odilon Kossounou va quitter Bruges et signer à Leverkusen. Le joueur pourrait devenir le transfert sortant le plus important de l'histoire du championnat, frôlant les 30 millions d'euros. Jusqu'ici, c'est Jonathan David qui détient ce record avec 27 millions d'euros. (Lire l'article complet)

La voilà, la première recrue du Standard ! Les Rouches ont annoncé la signature du jeune espoir Daniel Labila, qui débarque en provenance du PSG. L'attaquant rejoindra d'abord les U21 et a signé son premier contrat pro. Formé au PSG, il n'a jamais joué chez les A. Aron Donnum, de son côté, devrait s'engager à Sclessin aujourd'hui.