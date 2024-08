Le mercato EN DIRECT: Anderlecht se prépare à une salve de gros départs

Football belge

Trois joueurs à vendre à Anderlecht

A la recherche d'argent pour renforcer sa ligne offensive, Anderlecht envisage de se séparer de trois joueurs bien connus, selon Sudinfo. Sont concernés, Francis Amuzu, Yari Verschaeren et Luis Vazquez. Pour ces joueurs, le Sporting est ouvert aux discussions et espère obtenir au total une vingtaine de millions d'euros, minimum. Soit plus que les 16 millions d'euros touchés sur le transfert estival de Zeno Debast. Anders Dreyer pourrait lui aussi partir. Le but est aussi d'alléger la masse salariale.