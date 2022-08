Le mercato EN DIRECT: Balotelli va trouver un (nouveau) point de chute

Suivez les dernières heures du mercato sur rtlsport.be!

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

La colonie belge va-t-elle s'agrandir à l'AC Milan ? Déjà propriétaires de Saelemaekers, De Ketelaere et Origi, les Lombards auraient désormais des vues sur Aster Vranckx, nouvelle pépite du football belge. International espoir, Vranckx joue actuellement du côté de Wolfsburg. Les Allemands en voudraient une douzaine de millions. Un accord serait proche.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Mario Balotelli, éternel enfant terrible du football italien, va enfiler un nouveau maillot. L'ancien de Manchester City aurait trouvé un accord avec le FC Sion, club du D1 suisse. Actuellement en Turquie, à Demirspor, Balotelli aurait déjà donné son accord à Sion et la visite médicale serait déjà prévue.

En Italie, Robin Gosens, sur une voie de garage à l'Inter Milan pourrait rejoindre le Bayer Leverkusen. Le joueur veut jouer davantage, et le club allemand lui offre cette possibilité. Un prêt avec option d'achat est à l'étude.

Le Paris Saint-Germain enregistre une nouvelle arrivée. L'international Espagnol Fabiàn Ruiz va rejoindre le club de la capitale en provenance de Naples. Le joueur de 26 ans a signé jusqu'en 2027.

Le quotidien espagnol Marca nous apprend que Kasper Dolberg serait en route vers le FC Séville. Sous contrat avec Nice, le Danois pourrait donc rejoindre l'Espagne, d'abord en prêt. Il a, pour l'instant, inscrit 24 buts en 85 matchs pour les Aiglons.

Layvin Kurzawa va enfin quitter le PSG. Plus dans les plans du club depuis bien longtemps maintenant, le défenseur latéral va enfin quitter le navire parisien. Selon Fabrizio Romano, le Français va s'envoler vers l'Angleterre et plus spécifiquement vers Fulham, en prêt.

En manque de temps de jeu du côté de Tottenham, le milieu de terrain Harry Winks va être prêté à la Sampdoria pour une saison. Les Italiens possèdent une option d'achat de 25 millions d'euros.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Jack Hendry va être prêté. Pas au mieux avec son coach Carl Hoefkens, le défenseur écossais va rejoindre l'Italie et être prêté au promu de Cremonese, en Serie A. Il y retrouvera là Cyriel Dessers, et son ancien équipier David Okéréké.