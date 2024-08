Le mercato EN DIRECT: Chelsea paie une fortune pour un tout jeune gardien belge

L'AC Milan aurait bouclé le recrutement d'Emerson Royal, selon les informations de Fabrizio Romano. Le joueur va partir pour une quinzaine de millions d'euros après avoir bouclé un accord personnel avec le club italien.

Emerson Royal to AC Milan, here we go! Deal in place for total package in excess of €15m from Spurs.



Agreement with Emerson reached in May as he only wanted Milan despite 4/5 proposals.



Travel being planned as Emerson leaves #THFC and joins Milan project. pic.twitter.com/jAyYYWOE5g