Le mercato EN DIRECT: Cristiano Ronaldo aurait pris une décision

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Divock Origi pourrait atterrir à l'Atlético Madrid. Selon le Daily Express, il pourrait être échangé, avec Shaqiri, contre Saul Niguez. Les Reds seraient particulièrement intéressés par cette formule.

Sebastiaan Bornauw va signer à Wolfsburg, selon le Bild. Le joueur de Cologne devrait coûter 17 millions d'euros et pourrait s'engager dans les prochains jours. Une nouvelle étape pour le Diable Rouge.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Cristiano Ronaldo ne quittera pas la Juventus. C'est ce qu'affirme la Gazzetta dello Sport. Selon le journal italien, le joueur portugais aurait informé ses dirigeants qu'il reviendrait au club le 25 juillet. "Je reviens et je reste", aurait déclaré le Portugais, cité sur le départ ces dernières semaines. Selon ce média, une prolongation jusqu'en 2023 est même à l'étude.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. La liste des prétendants se compte sur les doigts d'une main, tout au plus. Ronaldo n'a pas vraiment d'intérêt à partir.

Olivier Giroud passe ce matin sa visite médicale à l'AC Milan. Il s'y engagera dans la foulée pour deux ans en faveur du club italien. Il n'aura coûté que 2 millions d'euros.

Chelsea ne lâche rien au sujet d'Erling Haaland. Le joueur norvégien aurait déjà reçu une offre, comme le Borussia Dortmund, selon Sky Germany. Ceci dit, l'offre de base aurait été jugée insuffisante: on parle d'une demande de 175 millions d'euros au minimum.

Selon RMC Sport, le Real Madrid voudrait se séparer de Raphaël Varane. Le club veut alléger sa masse salariale et ne serait pas contre un départ de son défenseur, cité avec insistance à Manchester United.

The Athletic annonce que Jack Grealish se rapproche de Manchester City. Un accord contractuel existerait et le club mancunien envisagerait de payer sa clause libératoire pour conclure le transfert.

En plus de Grealish, Harry Kane est toujours dans le viseur des Skyblues. Le club aimerait boucler le dossier le plus rapidement possible après le départ d'Agüero, toujours selon The Athletic.

Selon Fichajes, le Real Madrid envisage de recruter Mohamed Salah. Le joueur égyptien serait dans le viseur de Carlo Ancelotti, qui aurait fixé son arrivée en cas d'échec dans le dossier Mbappé.

Pour 90Min, Jesse Lingard pourrait filer à l'Atlético Madrid. Le joueur de Manchester United sort d'un bon prêt à West Ham et ne serait pas la priorité de son club, qui ne l'a pas encore prolongé. Son bail expirant en juin 2022, il pourrait venir pour une somme plus que raisonnable.