Le mercato EN DIRECT: Cristiano Ronaldo pourrait partir dès cet été

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Michy Batshuayi se rapproche de plus en plus d'un club turc. L'accord devrait être conclu dans les prochains jours et son départ acté avant la fin du mercato. (Lire l'article complet)

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Cristiano Ronaldo pourrait encore quitter la Juventus cet été. Selon Sky Italia, la direction du club ne peut promettre que le joueur restera jusqu'au bout du mercato. La Juventus est à l'écoute de grosses offres, désireuses de se débarrasser du salaire du Portugais, qui pèse sur ses finances. Le PSG est cité comme prétendant.

Kalidou Koulibaly est dans le viseur du PSG. Selon la Gazzetta dello Sport, le club français pourrait arracher le défenseur sénégalais contre un peu moins de 50 millions d'euros.

Pierre-Emerick Aubameyang poussé vers la sortie à Arsenal. Les Gunners ne seraient pas convaincus par l'attaquant et souhaiteraient le vendre, en investissant la somme reçue sur d'autres transferts d'ici la fin du mercato.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Standard s'active sur deux dossiers: Hamza Rafia devrait être prêté dans la journée. Mais le club pourrait aussi s'offrir le prêt de Daouda Peeters, assorti d'une option d'achat à 2,5 millions d'euros.

De son côté, l'Union envisage d'attirer Jelle Van Damme. Des premières discussions ont eu lieu, mais le joueur, libre de tout contrat, n'est pas encore assuré de signer. Le club doit réfléchir à l'intérêt d'une telle opération.