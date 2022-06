Le mercato EN DIRECT: le Bayern Munich officialise l'acquisition de Sadio Mané

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Romelu Lukaku de retour à l'Inter Milan, ce serait sur le point d'être conclu. Selon le toujours bien informé Fabrizio Romano, Chelsea et l'Inter se sont mis d'accord pour un prêt payant d'un an pour la somme d'environ 8 millions d'euros. Lukaku faisait le forcing pour retourner dans son ancien club.

Selon les informations du Bild, Newcastle serait intéressé par Thorgan Hazard. Les nouveaux riches du monde du football cherchent à se renforcer et voient en Thorgan une bonne piste. Selon le journal, Dortmund demanderait 15 millions pour son joueur.

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Elle est là, l'officialisation. Le transfert avait fuité, mais voici que les choses sont officielles. Sadio Mané va bel et bien porté le maillot du Bayern l'année prochaine.

Le gros coup du jour ! Contraint de devoir remplacer Haaland, parti à Manchester City, Dortmund a jeté son dévolu sur le buteur ivoirien Sébastien Haller. Le joueur qui sort d'une très grosse saison avec l'Ajax va rejoindre l'Allemagne pour 35 millions d'euros.

Le très convoité Raphinha l'est encore plus à Londres. Le joueur de Leeds, sur les tablettes d'Arsenal depuis un certain temps, intéresse également Tottenham. Les Spurs pourraient même sortir une somme avoisinant les 70 millions pour le Brésilien.

Selon le Corriere dello Sport, la Salernitana, sauvée sur le fil l'année dernière en Serie A, ne compte plus se battre pour le maintien. A la recherche d'un numéro 9, le club de Salerne aurait coché les noms de Arkadiusz Milik et d'Edinson Cavani !

Neymar pourrait recevoir son bon de sortie ! Selon Santi Aouna, la direction qatarie du club serait ouverte à un départ du Brésilien. Un prix aura même déjà été fixé, mais celui-ci n'a pas filtré.

L'AC Milan veut Hakim Ziyech. Plus en odeur de sainteté du côté de Chelsea, le Marocain pourrait trouver une porte de sortie en Lombardie. Chelsea demanderait autour de 20 millions d'euros pour l'aillier.

La bonne pioche pour Monaco ! Habitué des jolis coups à moindres coûts, les Monégasques ont cette fois-ci réussi à attirer le japonais Takumi Minamino, de Liverpool. Pas toujours utilisé chez les Reds, l'international nippon va rebondir en France pour un prix d'environ 15 millions d'euros.

En Italie, l'Inter mise sur la continuité. Vainqueurs de la Supercoupe et de la Coupe d'Italie, les Nerrazurri ont prolongé le contrat de leur entraineur Simone Inzaghi. Il restera sur le banc des Milanais jusqu'en 2024.

David Neres rebondit à Benfic. Arrivé au Shakthar Donetsk cette année, l'aventure a tourné court pour l'ailier brésilien, à cause de la guerre en Ukraine. Il trouve ici un joli point de chute.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Manuel Benson, le vif ailier de l'Antwerp est très apprécié en France. Selon la DH, les Olympiques de Marseille et de Lyon se disputent le petit ailier belge. Il lui reste un an de contrat du côté d'Anvers.

Selon Walfoot, Courtrai et Zulte-Waregem aurait un oeil sur Fatih Kurucuk. Le défenseur central de 24 ans est libre de tout contrat après son départ de Hatayspor.

Eupen enchaine ! Le club germanophone vient d'officialiser l'arrivée de Jason Davidson en provenance de Melbourne Victory.

Le Beerschot a annoncé mercredi l'arrivée du défenseur latéral Mardochée Nzita qui a signé un contrat jusqu'en juin 2025 au Kiel. Il a été définitivement transféré du club italien de Pescara qui militait en Serie C.

C'est officiel, le nouveau coach de l'Ajax n'est nul autre que le désormais ex-coach de Bruges Alfred Schreuder. Le club l'a annoncé officiellement sur son compte Twitter.