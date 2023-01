La journée du mercato du 18/01: Genk chipe un joueur à Anderlecht, l'avenir de Leo Messi se précise

Les dates du mercato hivernal

Angleterre : 1er janvier au 31 janvier 2023

Italie : 2 janvier au 31 janvier 2023

Allemagne : 1 janvier au 31 janvier 2023

Espagne : 2 janvier au 31 janvier 2023

France : 1er janvier au 31 janvier 2023

Ecosse : 1er janvier au 31 janvier 2023

Pays-Bas : 3 janvier au 31 janvier 2023

Portugal : 3 janvier au 31 janvier 2023

Belgique : 4 janvier au 31 janvier 2023

Turquie : 12 janvier au 8 février 2023

Les transferts des Diables Rouges

Les transferts à l'étranger

Lionel Messi arrive en fin de contrat au PSG. L'Argentin avait signé pour deux saisons et les spéculations sur son avenir gonflent au fur et à mesure que la date fatidique du 30 juin se rapproche. Parmi les rumeurs, une d'entre elles a fait part d'une possible arrivée du natif de Rosario dans le club d'Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Selon Fabrizio Romano, il n'y a eu "aucune discussion" entre l'ancien joueur du Barça et le club saoudien. L'avenir de Messi se passerait plutôt au PSG, son club actuel. Des réunions sont prévues avec la direction pour trouver un accord en vue d'une prolongation.

En superforme au Milan AC, Rafael Leao a ses dirigeants à la bonne. Le club lombard pousse pour faire prolonger le Portugais. De nouvelles négociations auront lieu dans les prochains jours.

Antonio Conte, actuel entraineur de Tottenham, ne devrait pas faire long feu dans le club londonien. Selon les informations du London Evening Strandard, Thomas Tuchel serait intéressé de remplacer l'Italien en cas de départ de celui-ci. Actuel cinquième de Premier League, Tottenham traverse une période compliquée et ses dirigeants sont toujours réticents à délier les cordons de la bourse lors des mercatos, ce qui a le don d'agacer Antonio Conte qui ne se prive pas pour le faire savoir.

Au FC Barcelone, l'avenir de Memphis Depay va se décider ce mercredi. Xavi a indiqué qu'il aurait une réunion avec son joueur afin de savoir s'il souhaite, ou pas, quitter le club. "Je compte sûr Memphis pour tout. Bien sûr, ce n'est pas une situation facile quand on ne joue pas", a indiqué le coach catalan.

Le Bayern Munich a trouvé le remplaçant de Manuel Neuer, blessé jusqu'à la fin de la saison. Il s'agit du Suisse Yann Sommer. Le portier rejoint les Bavarois contre 8 millions d'euros + 1,5 million de bonus. il a signé un contrat de deux ans et demi.

Les transferts en Belgique

Le leader du championnat, Genk, vient de frapper un grand coup en s'offrant Anouar Ait El Hadj en provenance d'Anderlecht. Le joueur de 20 ans a signé un contrat de 4,5 ans.

En restant dans l'actualité de Sporting, Fabio Silva pourrait quitter les Mauves prochainement. Le Portugais retournerait à Wolverhampton (qui le prête à Anderlecht) avant de potentiellement rejoindre le PSV Eindhoven, selon Sacha Tavolieri.

Le FC Bruges serait sur un gros coup. Les champions de Belgique ont Timothy Weah dans le viseur. L'Américain, auteur d'une excellente Coupe du monde, aurait convaincu les dirigeants brugeois de le récupérer sous forme de prêt, selon Foot Mercato. Les Brugeois ne sont pas les seuls sur le dossier, le FC Séville tenterait de parvenir aux mêmes fins.