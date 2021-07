Le mercato EN DIRECT: Icardi reste au PSG, Silva pourrait quitter City

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

L'attaquant Italien du PSG, Mauro Icardi a affirmé son souhait de rester au club français.

Toujours du côté du club parisien, le média espagnol ABC Deportes annonce que Kylan Mbappe et son entourage seraient en colère contre le PSG. Le club voudrait à tout prix prolonger le prodige français et n'hésiterait pas à exercer toute sorte de pression. Mbappe refuse de prolonger depuis des mois, il lui reste un an de contrat. Il pourrait donc quitter le PSG totalement libre l'été prochain alors qu'il avait coûté 185 millions aux Parisiens.

Selon le Daily Mail, Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City cet été. Le Portugais possède un contrat jusqu'en 2025 mais aurait émis sa volonté de changer d'air. Selon AS, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid suivent le dossier de près.

Paul Pogba a été annoncé avec beaucoup d'insistance du côté du Paris-Saint-Germain où son agent Mino Raiola a de très bon contacts. Il semblerait désormais que le Français puisse rester en Angleterre. Le gros mercato de Manchester United pourrait convaincre Pogba de rester.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Didier Lamkel Zé continue à faire des siennes sur Instagram. Le Camerounais fait, depuis plusieurs semaines, une sorte de propagande pour sa sortie du club anversois. Il semble que choses aient évolués, le joueur, qui joue désormais avec les U23, annonce sur son compte Instagram que demain sera son dernier match sous ses couleurs. Affaire à suivre.