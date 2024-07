Le mercato EN DIRECT: Joshua Kimmich pourrait animer le marché avec un gros transfert

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable . Kimmich a fait le tour de la question au Bayern Munich et se cherche un nouveau défi en Europe. Son profil est très intéressant, notamment par sa polyvalence. L'intérêt du PSG n'est pas neuf, mais ils disposent désormais d'une véritable fenêtre de tir.

Joshua Kimmich pourrait quitter le Bayern Munich et s'engager au PSG ou encore à Manchester City. Le club allemand n'est pas opposé à la vente du milieu de terrain, qui cherche à découvrir autre chose.

Une équipe de la Juventus qui va par contre boucler l'arrivée de Michele Di Gregorio , qui quittera Monza pour se lancer dans une nouvelle aventure. Il va signer pour 5 ans dans le club italien et deviendra le gardien titulaire dès le début de la saison. Son prix devrait atteindre les 18 millions d'euros, sous la forme d'une option d'achat obligatoire, selon Eurosport.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable . Kimmich a fait le tour de la question au Bayern Munich et se cherche un nouveau défi en Europe. Son profil est très intéressant, notamment par sa polyvalence. L'intérêt du PSG n'est pas neuf, mais ils disposent désormais d'une véritable fenêtre de tir.

Cela se complique pour Riccardo Calafiori à Arsenal, selon le Corriere dello Sport. Les Gunners auraient proposé 47 millions d'euros pour le défenseur, mais Bologne aurait dit non, désirant en obtenir plus. Chelsea pourrait se mêler à la bagarre en dégainant avec une offre de plus de 50 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable . Bologne a un coup à jouer et sait que le défenseur va rapporter une grosse somme. Encore sous contrat jusqu'en 2027, le joueur n'est pas en mesure de forcer son destin. Le club va donc tenter de mettre la pression sur les clubs intéressés.

Sky Italia annonce qu'Alvaro Morata pourrait finalement rejoindre... l'AC Milan. L'attaquant de l'Atlético Madrid, qui a annoncé vouloir rester dans son club cet été, pourrait être acheté contre 13 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.