Le mercato EN DIRECT: Raheem Sterling officialise son départ de Manchester City

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

La saga autour d'un éventuel départ d'Eden Hazard reprend de plus belle ce mercredi matin. Selon le journaliste Sergio Santos, Carlo Ancelotti aurait donné son feu fert pour un départ du Diable si un club vient proposer une offre. L'entraîneur Italien du Real Madrid ne chercherait pas à se débarasser à tout prix de son numéro 7, mais il ne s'opposera pas à un départ si une occcasion vient à se présenter. Lire l'article complet.

Ce mercredi, Axel Witsel est présenté à la presse par son nouveau club l'Atltético Madrid. Pour rappel, le Belge a signé un contrat d'un an avec les Colchoneros.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le Barça est décidément très actif ce mercredi. Le club annonce le départ de Trincao au Sporting Portugal, en prêt pour la saison. Une option d'achat est incluse dans le contrat.

Fin du feuilleton: Ousmane Dembélé va bien prolonger au Barça. C'est fait pour le nouveau contrat de l'ailier des Bleus, qui va signer deux ans de plus, jusqu'en juin 2024. En fin de contrat, le joueur intéressait notamment Chelsea mais souhaitait rester en Catalogne. Ces derniers jours, il avait d'ailleurs été vu dans le vestiaire de Barcelone.

Frenkie De Jong ne compte toujours pas partir du FC Barcelone. Les agents du joueur l'ont bien fait savoir aux dirigeants barcelonais qui sont en contact avec Manchester United pour une éventuelle vente de l'international néerlandais. De plus, le joueur ne veut pas entrer en négociation avec son propre club afin de revoir son salaire à la baisse.

Après plusieurs semaines de négociations, le FC Barcelone a finalement bouclé le transfert de Raphinha. Les Blaugranas verseront 58 millions à Leeds auxquels pourront s'ajouter 9 autres millions sous forme de bonus. Il a signé un contrat de cinq ans.

Chelsea continue de se renforcer en défense après avoir perdu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen. Les Blues sont en passe de signer Kalidou Koulibaly. Le défenseur de Naples a accepté de rejoindre le club londonien. Il touchera un salaire annuel de 10 millions d'euros nets et aura un contrat de cinq ans. Chelsea et Naples doivent encore s'accorder sur le montant du transfert, mais les Blues sont confiants et estiment que l'arrivée du Sénégalais n'est qu'une question de temps.

Indice de crédibilité : 4/5, très probable. Koulibably est désormais partant pour rejoindre la Premier League, l'opération ne dépend que de la capacité de Chelsea à faire accepter à Naples de vendre un joueur clé de son effectif.

Raheem Sterling annonce qu'il quitte Manchester City. Dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux, l'Anglais fait ses adieux aux Skyblues. "Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas. Je suis arrivé à Manchester à 20 ans. Aujourd'hui, je pars en tant qu'homme. Merci pour votre soutien indéfectible. Ce fut un honneur de porter le maillot de Manchester City", écrit notamment Sterling. Le joueur a rejoint Chelsea en signant un contrat de cinq ans.

On arrive dans ce qui pourrait être les derniers jours de Robert Lewandowski au Bayern Munich. Selon les informations de RMC Sport, le FC Barcelone a fait une nouvelle offre pour tenter de faire venir l’attaquant. Proposition estimée à 50 millions d’euros, hors bonus, qui se rapproche des demandes bavaroises. Les dirigeants espagnols espèrent pouvoir convaincre leurs homologues allemands.

Wayne Rooney a trouvé un nouveau poste d'entraîneur dans son ancien club de DC United. Lire l'article complet.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Libre de contrat après son départ de l'Union Saint-Gilloise, Jonas Bager s'est engagé pour deux saisons, avec option pour deux saisons de plus, avec le Sporting de Charleroi, a annoncé le club carolo mercredi.

Vincent Kompany et Burnley continuent de faire leur shopping en Belgique. C'est au tour de Josh Cullen de rejoindre son ancien coach en Angleterre. L'Anderlechtois a adressé un message aux supporters des Mauves. Lire l'article complet.

Quelques heures après l'annonce de l'arrivée de Boli Bolingoli, le FC Malines a présenté un nouveau joueur l'attaquant néerlando-capverdien Alessio De Cruz. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de deux ans avec une option d'une année supplémentaire. Il arrive de Parme.

Le Standard de Liège joue les mystérieux et prévient ses supporters d'une annonce à venir dans deux jours.