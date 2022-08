Le mercato EN DIRECT: l'Ajax Amsterdam joue avec les pieds de Manchester United

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Pierre-Emerick Aubameyang est en discussion depuis plusieurs semaines avec Chelsea, mais le deal tarde à se concrétiser. Il semblerait qu'un autre club tente de faire signer l'attaquant gabonais : Manchester United. L'information reste au conditionnel.

L'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Antony veut quitter son club. Le Brésilien est la cible de Manchester United, mais les dirigeants ajacides se montrent très gourmands. Ce vendredi le Telegraaf annonce qu’après une offre de 80 millions d’euros, c’est une somme de 90 millions qui a été proposée par Manchester United et refusée par l’Ajax. Dans un entretien accordé à Fabrizio Romano, Antony affirme qu'il a prévenu ses dirigeants en février de ses envies de départ. "Je ne demande pas à l’Ajax de me libérer, je demande à l’Ajax de me vendre avec le montant le plus élevé pour un joueur d’Eredivisie. J’ai insisté sur ce point depuis février pour que le club reconstruise l’équipe avec une tranquillité d’esprit".

Selon le média espagnol Sport, Frenkie de Jong aurait accepté de céder aux demandes de ses dirigeants et baisser son salaire. Le milieu néerlandais a donné mandat à son agent pour négocier un nouveau contrat avec le club catalan dès cette saison. de Jong possède un des salaires les plus importants de son club, une réduction permettrait d'enregistrer plus facilement les nouvelles recrues comme Jules Koundé.

Le PSG et Hander Herrera ont trouvé un accord pour résilier le contrat du milieu de terrain. Selon RMC Sport, l'Espagnol est annoncé du côté de Bilbao.

Wesley Fofana va rejoindre Chelsea. Les Blues devront verser environ 80 millions d'euros (bonus compris) à Leicester. Le Marseillais va signer un contrat de 6 ans.

Liverpool va essayer de se trouver un nouveau milieu de terrain, a annoncé Jurgen Klopp.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Standard pousse pour se trouver un nouveau buteur. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, les Rouches sont en discussions avec le Maccabi Tel Haviv pour les convaincre de leur vendre Stipe Perica. Toujours selon le journaliste, l'attaquant croate a déjà dit au revoir à ses coéquipiers et veut rejoindre les Liégeois.

L'Union a officialisé le prêt avec option d'achat d'Ylies Ziani vers le SL16 FC, l'équipe U23 du Standard qui évolue en Challenger Pro League.