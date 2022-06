Le mercato EN DIRECT: l'Inter Milan avance sur Lukaku, le Barça sort le chéquier pour Lewandowski

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Romelu Lukaku est plus proche que jamais d'un retour à l'Inter Milan. Selon Sky Italia et la Gazzetta dello Sport, les négociations se poursuivent et Chelsea espère toujours obtenir 10 millions d'euros pour le prêt du Diable Rouge, alors que les Italiens en offrent 5. Les discussions vont se poursuivre, mais à l'Inter, on se dit très confiant sur l'issue de ce dossier, le quotidien italien parlant même de "99% de chance de réussite". (Lire l'article complet)

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Robert Lewandowski va faire l'objet d'une nouvelle offre du Barça, plus conséquente. Selon le Bild et Sport, une proposition à hauteur de 50 millions d'euros, bonus compris, va être faite au Bayern, toujours réticent à l'idée de vendre son attaquant polonais.

Indice de crédibilité! 4/5, très probable. Le Barça veut aussi son coup de l'été et Lewandowski le veut aussi. Le Bayern ne pourra pas résister éternellement aux assauts du club catalan. Sans quoi, Lewandowski risque de tout envoyer valser.

Manchester United continue de rêver d'une arrivée de Frenkie De Jong. Le joueur néerlandais pourrait rejoindre l'Angleterre contre 75 millions d'euros. Le Mundo Deportivo évoque en effet une nouvelle offre à cette hauteur de la part des Red Devils. Barcelone avait débourser 86 millions d'euros lors de son arrivée en 2019.

Angel Di Maria devrait s'engager cette semaine à la Juventus, selon le Guardian. Le joueur de 34 ans, qui arrive en fin de contrat au PSG, aurait été séduit par l'offre et le plan proposé par la formation italienne.

Kicker l'affirme: Sadio Mané sera présenté dès ce mercredi en tant que joueur du Bayern. Il quittera Liverpool et va s'engager en Bavière contre environ 40 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. L'issue de ce dossier est claire. Mané changera d'air et le Bayern n'a pas de raison de faire attendre ses fans.

Pour remplacer Romelu Lukaku, Chelsea aurait l'intention de foncer sur Raheem Sterling, selon Sky Sports. L'Anglais entre dans sa dernière année de contrat mais coûtera cher, avec une demande de près de 60 millions d'euros du côté des Citizens.

LES TRANFERTS EN BELGIQUE

D'après La Dernière Heure, trois clubs belges envisagent de faire une offre pour Dodi Lukebakio. Anderlecht, Bruges et l'Antwerp aimeraient bien rapatrier le Diable Rouge, qui évolue au Hertha Berlin.

Anderlecht devrait obtenir ce lundi la signature du milieu de terrain Abdulrazak Ishaq. Le joueur de 20 ans débarque en provenance de Norrköping contre un peu plus de 4 millions d'euros, selon Sudinfo. Il va s'engager pour 4 ans au Parc Astrid.