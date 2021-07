Le mercato EN DIRECT: la pépite Jérémy Doku dans le viseur de trois géants européens

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Zinho Vanheusden est un joueur du Genoa. Le défenseur central y est prêté après avoir rejoint l'Inter Milan, qui a activé sa clause de rachat de 18 millions d'euros. (Lire l'article complet)

Jérémy Doku, lui, aurait un choix difficile à opérer. Le Diable Rouge a convaincu à l'Euro 2020 et de nombreux ténors européens seraient prêts à se l'arracher à prix d'or. Selon le Bild et le Daily Express, Liverpool, le Bayern Münich et le Real Madrid seraient intéressés par le joueur. Si les clubs n'ont pas encore soumis d'offres, ils l'auraient déjà supervisé et aimeraient l'attirer l'année prochaine. Sky affirme que Rennes n'est pas vendeur et que le Bayern est le seul à avoir déjà fait des démarches. Son prix ? Au moins 35 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Auteur d'une belle montée en puissance à Rennes, Doku a confirmé lors des ses apparitions à l'Euro 2020. Son potentiel est énorme, il est normal que des clubs s'y intéressent. Mais le Belge va jouer à Rennes cette saison pour continuer à s'aguerrir. Si sa saison est bonne, il sera difficile de le contenir.