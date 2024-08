Le mercato EN DIRECT: l'Atlético Madrid poursuit ses achats, Bruges tient son nouveau gardien

Selon Fabrizio Romano, Conor Gallagher va signer aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. Le joueur va quitter Chelsea et aurait déjà débarqué en Espagne, où il va passer sa visite médicale et signer son contrat. Il devrait coûter 42 millions d'euros.

Conor Gallagher has just landed in Madrid, 2.06am local time.



Medical tests in the morning as new Atlético Madrid player after €42m deal agreed with Chelsea. pic.twitter.com/OO54a5Wyvy