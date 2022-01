Le mercato EN DIRECT: Eden Hazard prêt à rester 6 mois au Real Madrid

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

Eden Hazard veut temporiser. Selon nos informations, conjointes à celles de Marca, le Diable Rouge a bien l'intention de quitter le Real Madrid. Mais le joueur belge ne veut pas se ruer et faire une erreur de jugement. Il prendra donc le temps et envisage davantage un transfert définitif l'été prochain. Lille espère pouvoir tenter un coup de poker l'été prochain. Chelsea discute déjà avec l'entourage du joueur, mais ne privilégie pas cette option, encore moins cet hiver.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Selon ESPN, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger jusqu'en 2024 au PSG. Le Français serait rassuré par la direction parisienne, prête à lui garantir une arrivée de Zidane sur le banc la saison prochaine. Le Real Madrid aurait, de son côté, communiqué au joueur qu'un refus de départ cet été signifierait la fin de son intérêt pour le joueur français. Les réunions entre le clan Mbappé et le PSG seraient en cours.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. Mbappé semble déterminé à franchir un cap dans sa carrière. Mais le PSG a les moyens de ses ambitions, faire craquer Mbappé n'est pas impossible. C'est du 50-50.

C'est terminé pour Ousmane Dembélé. Le Français a été prié de quitter le Barça d'ici la fin du mercato, comme l'a confirmé le directeur du football du club, qui ne veut plus tolérer ses exigences pour une prolongation. "Il a été communiqué à ses agents et lui qu'il faut partir de façon immédiate parce qu’on veut des joueurs engagés avec ce projet. On espère qu’un transfert se produira avant le 31 janvier. La conséquence sportive, validée par l’entraîneur, c’est qu’on ne veut pas avoir de joueurs pas impliqués dans le projet et qui ne veulent pas être au Barça", a lancé Mateu Alemany dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club. Dembélé n'a pas été repris pour le match contre Bilbao.

L'Inter Milan lorgne bel et bien sur Paulo Dybala. C'est ce qu'a confirmé Giuseppe Marotta, le grand patron du club, dans une interview chez Mediaset. "Quand des très grands joueurs comme Paulo Dybala arrivent en fin de contrat, c'est normal de tenter une approche. Cela fait partie des règles du marché", a-t-il déclaré. Dybala arrive en fin de contrat en juin à la Juventus.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Paulo Dybala n'a pas l'intention de poursuivre à la Juventus. L'Inter Milan est une option plus que cohérente pour lui.

Le FC Barcelone et Valence poursuivent les négociations autour d'un prêt d'Oscar Mingueza. Le joueur a déjà donné son accord, mais il faudra attendre quelques jours le temps de se mettre d'accord sur la part salariale assumée par Valence, selon le Guardian.

Daniel Wass se rapproche sérieusement de l'Atlético Madrid. Le joueur de Valence est en fin de contrat en juin et l'Atlético n'attendrait qu'un signe favorable du club de Valence pour finaliser le transfert dès cet hiver.

Manchester United aurait refusé une approche de Newcastle pour Jesse Lingard, qui est très ouvert à un départ dès cet hiver. Le Daily Telegraph explique que le club n'est pas prêt à le prêter. Un transfert sec serait plus probable.

Les Girondins de Bordeaux envisagent d'accueillir Thierry Henry sur leur banc. RMC Sport annonce qu'il est le candidat privilégié en cas de départ de Petkovic, dont les jours semblent comptés en tant qu'entraîneur du club.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Alexander Blessin quitte son poste d'entraîneur d'Ostende pour devenir celui du club italien du Genoa, a indiqué le KVO mercredi soir. Le technicien allemand de 48 ans était arrivé à Ostende en juin 2020, après avoir officié huit ans comme entraîneur des équipes de jeunes du RB Leipzig. Il s'était engagé pour deux saisons, avec option pour une année supplémentaire, mais n'ira pas au bout de son contrat. Le KVO a en effet annoncé mercredi soir avoir trouvé un accord avec le Genoa, le club de Zinho Vanheusden, qui a payé l'indemnité de départ au club côtier. A Gênes, où il s'est engagé jusu'en juin 2024, Blessin remplace l'Ukrainien Andriy Shevchenko, limogé samedi, deux mois après son arrivée. Le Ballon d'Or 2004 connaissait au Genoa sa première expérience d'entraîneur de club après avoir dirigé la sélection ukrainienne entre 2016 et 2021.

Nihad Mujakic, qui a commencé la saison en prêt à Waasland-Beveren, a été transféré au FK Sarajevo, a annoncé jeudi son club de Courtrai qui l'avait prêté aux Waaslandiens. Mujakic, un défenseur bosnien de 23 ans, avait rejoint Courtrai en 2019, en provenance déjà du FK Sarajevo, son club formateur. Mais il n'a jamais réussi à s'imposer chez les Kerels, qui l'ont prêté d'abord à l'Hajduk Split de janvier 2020 à juin 2021 puis à Waasland-Beveren cette saison. Il y a joué 7 matchs de 1B Pro League. Nihad Mujakic est cette fois recruté définitivement par le FK Sarajevo.