Le mercato EN DIRECT: le Barça fait le point sur les dossiers chauds, Benzema bientôt prolongé grâce au Ballon d'Or?

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

/

LES TRANFERTS À L'ÉTRANGER

Karim Benzema va-t-il bientôt être prolongé automatiquement par le Real Madrid ? Cela dépendra... de son résultat au classement du Ballon d'Or. Selon AS, le Real Madrid inclut une clause dans le contrat des joueurs selon laquelle une victoire au Ballon d’or déclenche une prolongation d’un an automatique. C'est ce qui s'était passé avec Luka Modric, sacré en 2018 et prolongé jusqu'en 2022 alors que son bail expirait en 2021. Favori pour le prochain trophée, Karim Benzema pourrait donc voir son contrat avec l’équipe merengue se poursuivre jusqu’en 2024.

Liverpool officialise ce dimanche matin l'arrivée de Fabio Carvalho. Le joueur de 19 ans rejoint Darwin Nunez et Calvin Ramsay pour renforcer l'équipe de Jürgen Klopp cet été et fera rapport pour le premier jour de la pré-saison lundi.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a démenti les récentes rumeurs de transfert de Frenkie de Jong et a dit vouloir tout faire pour qu'il reste au club. "Frenkie de Jong est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et est un joueur du Barça. Il y a plusieurs clubs qui le veulent, pas seulement Manchester United, mais nous n'avons pas l'intention de le vendre et le joueur veut lui aussi rester. C'est très important de considérer l'avis du joueur. Il est très attaché au club, à Barcelone et je vais tout faire pour qu'il reste, mais c'est aussi une question de salaire et il faudra l'ajuster."

Toujours dans l'actualité du FC Barcelone, Ousmane Dembélé devrait prolonger son aventure en Catalogne, selon le journal Sport. Le contrat du Français a expiré le 30 juin dernier, mais le média catalan affirme que les deux parties seraient proches d'un accord. "Seules des différences minimes séparent désormais le club et le joueur", explique le média, qui estime que le deal pourrait être réglé d'ici quelques heures.

La semaine qui arrie s'annonce décisive pour la Juventus. La Vieille Dame s'apprête à conclure les transferts d'Angel Di Maria et Paul Pogba, annonce Fabrizio Romano. Le journaliste précise que tout est réglé pour Pogba tandis que les derniers détails se fignolent pour Di Maria.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Michel Vlap quitte définitivement Anderlecht où il n'a jamais vraiment convaincu. "L'affaire est conclue", annonce nos confrères du Nieuwsblad.