Le mercato EN DIRECT: le Bayern fait monter les enchères pour Lewandowski

Un nouveau mercato estival ouvre ses portes avec son lot de transferts, de rumeurs et de polémiques. Ne manquez rien de tout cela grâce à notre live.

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

/

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Robert Lewandowski n'est pas encore un joueur du Barça. Eurosport affirme que le Bayern a fait une nouvelle contre-offre et demanderait désormais 50 millions d'euros au club catalan pour son attaquant polonais. Ce dernier, prêt à aller au clash, va devoir attendre encore un peu. Son contrat expire à la fin de la prochaine saison.

Paulo Dybala à l'Inter Milan, ça chauffe sérieusement. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur argentin aurait désormais un accord pour un contrat de 4 ans, plus un an en option, et pourrait rejoindre le club dans les prochains jours.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. La fumée blanche est attendue dans ce dossier depuis un bon moment. Aucun autre club ne peut s'aligner et l'Inter Milan en fait sa priorité. Aucune surprise dans ce transfert.

Le Corriere dello Sport évoque ce matin un intérêt du PSG pour Matthijs de Ligt. Le joueur néerlandais serait perçu comme une belle solution défensive par le club parisien, qui a déjà offert 50 millions d'euros pour Martin Skriniar, jusqu'ici sans succès. Manchester City et Chelsea pisteraient aussi le défenseur néerlandais.

Luis Suarez aurait été proposé à la Juventus. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Uruguayen a proposé ses services via son agent, mais le club italien n'a pas encore donné de réponse.

LES TRANFERTS EN BELGIQUE

Francis Amuzu voudrait quitter Anderlecht, selon Ghanasoccernet. L'Olympique de Marseille et Nice seraient tentés de se manifester pour le joueur de 22 ans, sous contrat à Anderlecht jusqu'en 2024.Read more: https://www.walfoot.be/news/2022-06-14/francis-amuzu-est-suivi-par-nice-et-marseille#ixzz7WAsTp8HW