Le mercato EN DIRECT: le PSG envisage bien Pogba, Griezmann dragué par son ancien club

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

L'avenir de Radja Nainggolan reste encore très flou. Selon la Gazzetta dello Sport, Cagliari et le joueur sont prêts à s'engager ensemble, à titre définitif. Mais l'Inter Milan n'aurait toujours pas répondu aux demandes et tarderait à fixer son prix. Ce qui retarde le transfert, encore et toujours.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Une arrivée de Paul Pogba au PSG, c'est à présent une réelle possibilité. Selon Eurosport, l'intérêt est réel dans les deux sens. Cependant, l'opération pourrait coûter très cher. Le PSG serait donc en réflexion et décidera la semaine prochaine s'il active, ou non, cette piste prestigieuse.

Depuis quelques jours, la rumeur d'un retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid ne fait que s'amplifier. Le Français pourrait y être échangé avec Saul Niguez, qui plairait beaucoup au Barça. Le club perdrait alors un poids important de sa masse salariale. D'après les médias espagnols, Griezmann serait déjà prêt à en discuter avec son ancien club. Affaire à suivre de très près.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. A ce stade, l'opération semble difficile à envisager. Au-delà du salaire, le Barça a besoin de l'argent d'un transfert de Griezmann. Mais dans le foot, tout peut aller tellement vite que cela ne semble pas moins réalise qu'une autre opération. Difficile de se prononcer.

Erling Haaland, lui, pourrait filer en Angleterre. Selon le Bild, Chelsea serait prêt à offrir un pont d'or à Dortmund pour recruter l'attaquant norvégien. De son côté, le club avait rappelé qu'il n'était pas vendeur.

ABC affirme que Karim Benzema va prolonger au Real Madrid. Le Français pourrait s'y engager jusqu'en 2023, soit un an de plus que son bail actuel. Ce ne serait finalement pas une réelle surprise.

L'Olympique Marseille a confirmé dimanche l'arrivée de Pau Lopez. Le gardien espagnol est prêté avec option d'achat par l'AS Rome. Âgé de 26 ans, le gardien avait évolué à l'Espanyol Barcelone, à Tottenham et au Betis Séville avant de rejoindre l'AS Rome en 2019. Il compte deux sélections avec l'Espagne. Il s'agit du sixième transfert du club phocéen après les arrivées de Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (Barcelone), Leonardo Balerdi (Dortmund), Cengiz Ünder (AS Rome) et Matteo Guendouzi (Arsenal).

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE