Le mercato EN DIRECT: le Barça menace Dembélé de le mettre en tribune, Dortmund met la pression sur Haaland

LES TRANSFERTS DES DIABLES

Une rumeur prend forme en Italie, relayée par plusieurs médias locaux : l'AC Milan se renseignerait pour Arthur Theate. Le Diable Rouge est un pion indéboulonnable de la défense de Bologne et aurait tapé dans l'oeil des Rossoneri. Un transfert cet hiver ne serait pas à l'ordre du jour mais des contacts seraient pris en vue de conclure l'opération lors du mercato estival. Si Theate rejoint le club 7 fois champion d'Europe, il retrouverait un autre Diable, Alexis Saelemaekers.

Youri Tielemans va-t-il quitter Leicester ? Son entraîneur, Brendan Rodgers a laissé entendre qu'il serait temps pour le Diable de passer un cap dans sa carrière. "Youri est à un âge et à un stade de son contrat où il doit s'assurer qu'il examine toutes les options. J'adorerais être ici à Leicester, c'est naturel, mais je comprends que c'est une très courte carrière."

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le FC Barcelone perd patience avec Ousmane Dembélé. L'attaquant français arrive en fin de contrat en juin et a reçu une offre de prolongation que la part du club mais ne donne aucune réponse. Selon le site footmercato, le Barça, via son entraîneur Xavi, a mis un ultimatum au Français. Soit Dembélé accepte l'offre du club et il signe soit il passe le reste de la saison dans les tribunes. Reste à voir quelle va être l'attitude du champion du monde.

L'attaquant portugais Nani, ex-joueur de Manchester United et du Sporting Portugal, a rejoint Venise, en Serie A, après avoir évolué pendant près de trois ans dans le Championnat nord-américain à Orlando, a annoncé le club italien. L'attaquant de 35 ans "a signé un contrat qui le liera avec le club jusqu'à la fin de la saison 2022/23", a précisé le promu vénitien, qui bataille pour le maintien, en officialisant ce recrutement vendredi soir.

Le journal britannique The Telegraf rapporte que Kylian Mbappé et le PSG ont entamé des négociations afin de prolonger le contrat du joueur à court terme. Pour rappel, le contrat actuel de Mbappé se termine le 30 juin et le joueur sera libre de quitter le club gratuitement (vraisemblablement pour le Real Madrid). Une courte extension du contrat de l'international français permettrait au PSG de toucher une indemnité de transfert.

Toujours dans l'actualité du Paris-Saint-Germain, le journal Le Parisien rapporte que Paul Pogba serait fort tenté par rejoindre le club français, lui dont le contrat avec Manchester United expire le 30 juin.

Diego Costa pourrait faire un retour choc en Premier League - avec Arsenal. Les Gunners se seraient renseignés sur l'ancien attaquant de Chelsea (l'ennemi juré), qui est sur le point de mettre fin à son contrat avec l'équipe brésilienne Atletico Mineiro, annonce le Daily Mail.

Où ira Erling Haaland ? La saga autour du joueur a pris beaucoup d'ampleur l'été dernier avant de se calmer. Mais le Norvégien a annoncé hier que le Borussia Dortmund lui "mettait la pression" afin qu'il se décide pour son avenir. L'ancien buteur de Salzburg a inscrit 78 buts en 77 matchs avec le Borussia et suscite la convoitise des plus grands clubs européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone et les deux Manchester.

Selon le journaliste Loïc Tanzi, le club de Newcastle s'est renseigné auprès du PSG au sujet de Keylor Navas. Le club français n'est ouvert à aucune discussion et ne compte absolument pas se séparer de son gardien.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

L'AS Eupen va-t-il perdre son défenseur Emmanuel Agbadou ? Le journaliste Sacha Tavolieri avance que les Pandas ont déjà refusé une offre de La Gantoise mais que l'Ivoirien est aussi dans le viseur du FC Bruges.