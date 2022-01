Le mercato EN DIRECT: le Standard cible un défenseur de Série A, le Real Madrid prépare ses nouveaux galactiques

Suivez toute l'actualité mercato sur rtlsport.be!

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

Axel Witsel va quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Arrivé il y a 3 ans, le milieu de terrain ne quittera en revanche pas le club cet hiver, mais pourra négocier librement avec ses prétendants dans les prochaines semaines. À 33 ans, Witsel jouirait encore de l'intérêt de certains clubs européens, aucune destination n'aurait la priorité pour l'instant.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le journal Marca en a fait sa Une, le Real Madrid a repéré sa prochaine génération de Galactiques. Le club madrilène, et surtout son président Florentino Perez, rêve de signer Kylian Mbappé et Erling Haaland cet été pour ouvrir une nouvelle ère au Real en même temps que l'inauguration du nouveau stade ultramoderne. Selon Marce, le Real Madrid aurait ciblé six jeunes joueurs très prometteurs : Jude Bellingham (Dortmund), Aurélien Tchouameni (Monaco), Florian Wirtz (Leverkusen), Ryan Gravenberg (Ajax), Wesley Fofana (Leicester) et Endrick (Palmeiras).

Selon beIN, Antonio Rudiger demande 55 M€ sur 4 ans pour prolonger à Chelsea. Si la direction accepte, il deviendrait le 4 ème joueur le mieux payé du club. En cas de refus, le défenseur serait tenté par le PSG et le Real Madrid.

Arkadiusz Milik, pourrait quitter l'OM. Le journal l'Equipe rapporte que la Juventus, le FC Séville et le Real Majorque ont tenté de se faire prêter l’attaquant polonais, en proie aux doutes depuis quelques semaines. Cependant, l'OM ne compterait pas se séparer de son attaquant cet hiver.

L'ancien joueur d'Arsenal Aaron Ramsey serait sur le point de revenir en Premier League. Fabrizio Romano annonce que le Gallois quittera la Juventus d'ici la fin du mercato hivernal et cite l'entraîneur, Massimiliano Allegri : "Aaron n'est pas avec l'équipe car il est sur le point de quitter le club".

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le journaliste sportif Nicolo Schira avance que le Standard de Liège s'intéresserait à Mitchell Dijks. Le défenseur de Bologne veut quitter son club, à annoncé son entraîneur.

L'Union Saint-Gilloise a officialisé samedi l'arrivée du milieu espagnol Cameron Puertas en provenance de Lausanne. Le joueur de 23 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2025 avec une option pour une année supplémentaire avec l'actuel leader de la D1A. Il s'agit de la troisième recrue de l'Union dans ce mercato hivernal après les arrivées du Japonais Koki Machida et du Polonais Kacper Kozlowski.