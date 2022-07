Le mercato EN DIRECT: le Standard négocie pour un milieu mexicain, Ousmane Dembélé va prolonger au Barça

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Dries Mertens et Naples continuent de jouer à "je t'aime, moi non plus". Le Diable Rouge veut prolonger dans son club, son entourage n'a pas hésité à inventer une fausse rumeur pour forcer la main aux dirigeants italiens. Ce dimanche matin, nous apprenons que le Belge a refusé une offre de prolongation proposée par Naples. Lire l'article complet.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le FC Barcelone avance dans la piste menant à Cesar Azpilicueta. L'espagnol a été automatiquement prolongé au mois de mars lorsqu'il a joué son 35e match de la saison pour Chelsea. Les Blues demandent 7 millions au Barça pour laisser partir son défenseur, rapporte le Daily Mail. Le joueur a déjà convenu de conditions personnalles avec les Catalans.

L'attaquant anglais Raheem Sterling va s'engager avec Chelsea. C'est désormais certain. Manchester City va récupérer 53 millions d'euros pour son joueur et 12 autres millions sont prévus sous forme de bonus. L'international de 27 ans va signer un contrat de cinq ans avec une année supplémentaire en option.

D'après RMC Sport, le FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont sur le point de tomber d’accord en vue d’une prolongation. La fin d’un long feuilleton n’a jamais été aussi proche, rapportent nos confrères français. Selon le journal Sport, Dembélé va signer un nouveau contrat de deux ans.

Le Real Madrid a blindé Vinicius Jr. Le Brésilien a signé un nouveau contrat qui le lie avec le club madrilène jusqu'en 2027.

Le jeune belge Koni De Winter est officiellement prêté à Empoli pour la saison à venir. Le défenseur vient de prolonger à la Juventus qui le prête dans la foulée.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Selon nos confrères de la Dernière Heure, le Standard a entamé des discussions avec le milieu mexicain Orbelin Pineda. Le joueur de 26 ans est actuellement lié au Celta Vigo, mais n'a que peu joué cette saison. Le club liégeois aurait déjà un accord avec le joueur.

Alexander Corryn passe du Cercle de Bruges à Beveren, où il s'est engagé pour une saison, a indiqué dimanche le club de Challenger Pro League. Le défenseur belge de 28 ans évoluait à Bruges depuis 2020. Le Gantois, ancien international belge U19, avait débuté son parcours professionnel en 2012 à Lokeren. Il a ensuite joué à Malines (2015-2016) et à l'Antwerp (2016-2018) avant de revenir au 'Kavé'. En 2019, il a remporté la Coupe de Belgique et la D1B avec le Malinwa, et est ensuite passé au Cercle.