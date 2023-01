Le mercato EN DIRECT: Nicolas Raskin va devoir choisir entre quatre clubs

Les dates du mercato hivernal

Angleterre : 1er janvier au 31 janvier 2023

Italie : 2 janvier au 31 janvier 2023

Allemagne : 1 janvier au 31 janvier 2023

Espagne : 2 janvier au 31 janvier 2023

France : 1er janvier au 31 janvier 2023

Ecosse : 1er janvier au 31 janvier 2023

Pays-Bas : 3 janvier au 31 janvier 2023

Portugal : 3 janvier au 31 janvier 2023

Belgique : 4 janvier au 31 janvier 2023

Turquie : 12 janvier au 8 février 2023

Les transferts des Diables Rouges

Leandro Trossard est un joueur d'Arsenal. Le Diable Rouge a signé un contrat à long-terme avec les Gunners, comme l'a annoncé le club. (Lire l'article complet)

Yannick Carrasco pourrait devenir un joueur du Barça. Le club catalan a annoncé avoir placé une option préférentielle sur le Diable Rouge, qui pourrait les rejoindre l'été prochain. (Lire l'article complet)

Les transferts à l'étranger

Gonçalo Guedes est de retour à la maison. Le joueur portugais est prêté dans son ancien club de Benfica par le club anglais de Wolverhampton, qui avait payé 32 millions d'euros pour se l'offrir il y a six mois seulement...

L'entraîneur du Barça, Xavi, a confirmé officiellement que Memphis Depay sera un joueur de l'Atlético Madrid dans les prochaines heures. "Memphis a demandé à partir et je ne sais pas si c’est officiel mais il va à l’Atlético. Ce ne serait pas une tragédie non plus (de ne pas le remplacer), mais c’est mieux si nous nous renforçons", a-t-il annoncé en conférence de presse. Dans la foulée, le Barça et l'Atlético ont confirmé son transfert, contre 3 millions d'euros.

Le Sun évoque qu'Ilkay Gundogan serait sur le point de rejoindre le Barça. Le journal anglais annonce que le joueur de 32 ans a donné son accord au club catalan pour rejoindre l'Espagne à la fin de son contrat, à la fin du mois de juin.

Mariano Diaz est aussi sur la liste des transferts au Real Madrid. Le joueur de 29 ans n'arrive pas à y faire son trou et sera libre en juin. La Lazio Rome aimerait négocier avec lui pour une arrivée gratuite l'été prochain, selon la Gazzetta dello Sport.

Du côté du Bayern, on envisagerait de faire venir un certain Kai Havertz ! Le joueur de Chelsea serait ciblé par le club bavarois qui, selon Sky Germany, envisage de déposer 50 millions d'euros sur la table pour le recruter dès cet hiver.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Pour le Bayern, c'est une solution intéressante, qui plus est un joueur allemand. Mais Chelsea acceptera-t-il de le lâcher si facilement ? Même s'ils ont solidement recruté devant ? C'est le genre de transfert qui se boucle plus facilement en été.

Milan Skriniar au PSG, on en reparle. Le joueur a, selon L'Equipe, refusé une nouvelle offre de prolongation de la part de l'Inter Milan. Le PSG aurait dès lors entamé de nouvelles discussions et trouvé un accord pour son arrivée cet été, à l'expiration de son contrat.

Les transferts en Belgique

Nicolas Raskin et le Standard, c'est sans doute terminé. Relégué dans le noyau B et en fin de contrat en juin, le joueur belge serait dans le viseur des Glasgow Rangers, selon le Daily Record. Toulouse, Marseille et le Benfica sont cités comme les autres clubs en discussion avec le jeune joueur de 21 ans.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. Raskin cherche une solution et un moyen de trouver un point de chute loin du Standard. Ce sont des clubs prestigieux, dans de bons championnats. Il est désormais libre de négocier avec qui il veut. Il aurait tort de s'en priver.

Selon la Dernière Heure, Fabio Silva pourrait rapidement quitter Anderlecht. L'attaquant veut absolument partir et le PSV serait prêt à se l'offrir en prêt pour les 18 prochains mois, mettant fin au fameux prêt en cours au Sporting.

Thomas Henry intéresse la Pro League. L'ancien joueur d'OHL, sous contrat à Vérone, serait sur les tablettes du Club de Bruges et d'Anderlecht, qui aimeraient beaucoup se l'offrir dès cet hiver.

Eduard Sobol serait en partance pour Strasbourg, qui évolue en Ligue 1, selon le Laatste Nieuws. Le club français préparerait son offensive pour recruter le défenseur, Bruges étant déjà ouvert à son éventuel départ cet hiver.