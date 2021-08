Le mercato EN DIRECT: un défenseur Argentin en route vers Anderlecht

Le mercato se referme dans trois jours, suivez l'actualité sur le site rtlpost.be

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Maxwel Cornet n'est plus un joueur de l'OL, le joueur s'est engagé à Burnley. Le club anglais a déboursé 15 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Le Bayern Munich va se renforcer en attirant Marcel Sabitzer. L'Autrichien devrait rejoindre le champion d'Allemagne contre 16 millions d'euros.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le RSC Anderlecht va-t-il se trouver un nouveau défenseur ? Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, la défenseur argentin de l'Ajax Amsterdam, Lisandro Magallán, pourrait rejoindre le Lotto Park. Au cours des deux dernières années, Magallán a été prêté respectivement à Alavés et Crotone, avec plus ou moins de succès, indiquent nos confrères néerlandophones.

Maximiliano Caufriez quitte Saint-Trond et se lie avec le club russe du Spartak Moscou a confirmé le STVV dimanche. Le club moscovite précise que son nouveau N.3 a signé un "contrat à long terme" sans en préciser la durée. Le défenseur de 24 ans jouait pour le STVV depuis septembre 2020 et a disputé 25 matchs pour les jaune et bleu.