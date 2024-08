Le mercato EN DIRECT: Naples fonce sur Lukaku, Bruges vend un de ses grands talents

Football belge

Bruges vend un crack

Le RB Leipzig a annoncé mardi avoir recruté Antonio Nusa. Le Norvégien de 19 ans quitte le Club Bruges après trois ans en Belgique et s'est engagé pour cinq saisons en Allemagne. Nusa a été formé en Norvège, au Stabaek Football, club de la banlieue d'Oslo, où il fait ses premiers pas en professionnels et a disputé 13 matchs. Bruges a acheté le joueur à l'été 2021 et l'a d'abord intégré à ses équipes de jeunes. L'ailier est devenu un membre important du noyau lors de sa deuxième saison en Belgique, en 2022/2023. Au total, il a disputé 86 matchs en équipe première pour les Blauw en Zwaart (sept buts, six assists). Il devient le troisième transfert sortant le plus important de Belgique, avec une vente bouclée contre 28 millions d'euros.