Le mercato EN DIRECT: Origi ciblé par le club le plus riche du monde

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

Selon Sky Sports, Divock Origi serait la piste prioritaire de Newcastle, à la recherche d'une option en pointe. Le Diable Rouge de Liverpool arrive en fin de contrat et serait en concurrence avec Solanke pour ce transfert hivernal.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Le Diable Rouge a tout intérêt à se trouver un club pour progresser et garder une chance de jouer le Mondial 2022. Newcastle peut lui offrir le salaire souhaité.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Kieran Trippier est la première recrue hivernale de Newcastle. L'international anglais arrive en provenance de l'Atlético Madrid et a signé un contrat jusqu'en juin 2024, ont annoncé les Magpies vendredi. Trippier, 31 ans, évoluait pour l'Atlético Madrid depuis l'été 2019 et avait remporté la Liga la saison dernière avec les Colchoneros, pour lesquels il a disputé 86 rencontres. Le latéral droit a également porté le maillot de Tottenham (2015-2019) et Burnley (2012-2015). International anglais (35 caps), Trippier est la première recrue de Newcastle après le rachat du club par le Fonds souverain d'Arabie saoudite en octobre dernier.

Selon Sport, Philippe Coutinho pourrait quitter le Barça sous la forme d'un prêt de longue durée. Un accord serait proche avec Aston Villa et tout pourrait se boucler dans la journée. Cela permettrait au club espagnol de soulager sa masse salariale en se débarrassant d'un joueur excédentaire.

L'Atlético Madrid cherche une alternative après le départ de Trippier. Selon L'Equipe, leur premier choix serait Nordi Mukiele, actuellement sous contrat à Leipzig. Azpilicueta et Nelson Semedo seraient les deux autres options.

West Ham envisage, selon le Daily Mail, de s'offrir un transfert définitif de Jesse Lingard. Mécontent et peu utilisé à Manchester United, l'Anglais y trouverait un point de chute en Premier League, dans un environnement déjà connu. Talk Sport parle d'un accord imminent, alors que le contrat de Lingard expire en juin.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

