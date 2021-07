Le mercato EN DIRECT: Pogba et le PSG, cela se confirme

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Paul Pogba au PSG, cela se rapproche. Selon ESPN, le club de Manchester United serait résigné et préparerait l'arrivée d'Hassem Aouar pour combler le départ du Français. Le club parisien voudrait aussi s'offrir Theo Hernandez et les deux dossiers seraient déjà très avancés.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Le PSG n'a aucune limite et peut se les offrir. Mais il faudra dégraisser, sans quoi cela deviendra limite au niveau financier.

Olivier Giroud a fait ses adieux à Chelsea et signera aujourd'hui à l'AC Milan. "A tous les Blues, à mes coéquipiers, à mes coachs et à tout ce club, un immense merci pour ces moments spéciaux. Je commence une nouvelle aventure. Je vous aime", a écrit l'attaquant. Il signera pour deux ans en Italie.

Selon Sky Sports, Manchester United va lancer l'offensive pour Raphaël Varane. Le Français ne répond plus au Real Madrid et serait tenté par un challenge en Angleterre. Il aurait déjà donné son accord pour signer jusqu'en 2026 et une première offre sera formulée dans les prochains jours.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Varane pourrait être un bon parti pour le club anglais, alors que le Français rêve de découvrir ce championnat. Le Real Madrid pourrait aussi renflouer les caisses avec un solide transfert.

Le défenseur central Ben White va jouer à Arsenal. Selon The Athletic, un accord a été trouvé autour des 50 millions d'euros entre Brighton et les Gunners. Tout pourrait rapidement se boucler.

Sky Sports annonce que Raheem Sterling est à vendre. Manchester City aurait l'intention de se séparer de l'Anglais afin de boucler l'affaire Harry Kane, tout en misant gros sur Jack Grealish.

L'Allemand Lukas Nmecha quitte Manchester City, son club de formation, et rejoint le VfL Wolfsburg, en Bundesliga. Il y a signé un contrat courant jusqu'en 2025, comme l'a annoncé le club allemand sur Twitter ce vendredi. Nmecha avait été prêté par Manchester City à Anderlecht au cours de la saison 2020/2021. Il avait disputé 41 matchs sous le maillot anderlechtois, marquant à 21 reprises et distribuant 3 passes décisives. Il avait déjà porté les couleurs de Wolfsburg pendant la première partie de la saison 2019/2020 (12 matches, pas de but).

TRANSFERT EN BELGIQUE

Le voilà peut-être, le premier transfert du Standard. Aron Donnum, un attaquant 23 ans sous contrat à Valerenga, en Norvège, pourrait rejoindre les Rouches selon Sudpresse. Une offre de 2,4 millions d'euros aurait été transmise, avec un accord existant entre le joueur et le club.