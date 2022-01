Le mercato EN DIRECT: une star de Liverpool sur le départ, le Barça fixe un ultimatum à Dembélé

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

C'est sans conteste l'annonce de la journée : Eden Hazard est prêt à quitter le Real Madrid. Selon les informations de notre journaliste Alexandre Braeckman, le Diable et son entourage vont pour la première fois ouvrir la porte à un transfert et étudier les possibilités. Un départ cet hiver n'est que très peu probable, il y a plus de chances que cela arrive cet été. Plus d'info ici.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Selon El Nacional, Roberto Firmino pourrait quitter Liverpool cet été. L'attaquant brésilien, dépassé dans la hiérarchie par Diogo Jota, pourrait partir contre un chèque de 20 millions d'euros. Barcelone serait l'un des potentielles destinations.

Le feuilleton autour d'une éventuelle prolongation d'Ousmane Dembélé (24 ans) commence à toucher à sa fin. Selon Mundo Deportivo, une décision définitive sera prise pour son avenir dans les prochains jours. Le Barça continue d'avoir pour priorité qu'il renouvelle son contrat mais il veut savoir maintenant et ne veut plus attendre. Il aurait même fixé à 48h le temps laissé à l'ailier français pour accepter ou refuser la proposition, avant d'envisager de le vendre dès ce mercato hivernal.

En fin de contrat en juin prochain avec les Bianconeri, Paulo Dybala ne sait pas s'il sera encore un joueur de la Juve la saison prochaine. En conférence de presse, Massimiliano Allegri a répondu aux rumeurs sur le numéro 10 argentin en déclarant qu'il est "un grand joueur" et que la situation n'est "pas tendue" entre le club et l'Argentin.

Anthony Martial veut partir mais il n'est toujours pas intéressé par un prêt pour rejoindre des clubs anglais, avance Fabrizio Romano. Selon le journaliste, les clubs de Newcastle et Tottenham ont été refusé par le joueur.

Christian Eriksen va-t-il effectuer son grand retour sur les terrains professionnels cette saison ? Selon The Athletic, Brentford est en discussions avec l’international danois victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de l’Euro 2021. Le club de Premier aurait proposé un contrat de six mois cette saison avec une option pour une année supplémentaire au joueur libre de tout contrat depuis la rupture de son bail avec l’Inter Milan.

Le joueur de Chelsea Andreas Christensen devrait quitter le club à la fin de la saison. Selon Fabrizio Romano, le Danois ne signera dans aucun autre club anglais afin de respecter Chelsea. Le Bayern Munich et le FC Barcelone serait les deux clubs les mieux placés pour l'accueillir.

L'Udinese et Arsenal ont conclu un accord pour que le joueur des Gunners Pablo Marí aille ne prêt dans le club italien jusqu'à la fin de la saison.

Manchester United veut renforcer son milieu de terrain. Selon le Daily Mail, les Mancuniens ont ciblé trois noms afin de renforcer ce secteur de jeu : Declan Rice d'Aston Villa, Jude Bellingham du Borussia Dortmund et Amadou Haidara du RB Leipzig.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Selon le site footmercato, le joueur de Lille Yves Dabila devrait être prêté 6 mois au FC Seraing. Il est attendu pour passer sa visite médicale aujourd’hui.