Le résume du mercato du 11/01: Isco discuterait avec le FC Barcelone, Jordan Lukaku va signer en Italie

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER



Ce serait un tremblement de terre dans le football espagnol. D’après Eduardo Inda, directeur de Ok Diario, Isco, joueur du Real Madrid depuis 2013, serait en discussion pour un transfert cet été avec... le rival éternel du Fc Barcelone. Si l'espagnol a déjà annoncé qu'il ne souhait pas quitter la Maison Blanche cet hiver, il pourrait donc y avoir du mouvement cet été entre Barcelone et Madrid. Pour rappel, il n'y a plus eu de transfert direct entre les deux clubs depuis 2007 !

Selon BeinSports, Liverpool s'intéresserait très fortement au jeune international français Jules Koundé. Le défenseur qui évolue à Séville dispose d'une clause liberatoire de 90 millions d'euros et les Reds seraient bien décidés à la faire sauter. Si le deal se fait, Koundé deviendrait le défenseur le plus cher de l'histoire, devant Harry Maguire.

Tottenham discute avec Jesse Lingard. En fin de contrat avec Manchester United en juin, l'international anglais serait en négociation avec les Spurs pour la saison prochaine selon la BBC. Jamais titulaire cette saison avec les Red Devils en Premier League, Lingard pourrait donc rebondir dès juin prochain à Londres.

Jordan Lukaku va se relancer en deuxième division italienne. Prêté l'année dernière à l'Antwerp mais toujours sur une voie de garage à la Lazio, le défenseur latéral de 26 ans, frère de Romelu, va signer en Série B italienne à Vicenza, actuelle lanterne rouge. L'affaire sera officielle ce soir selon Gianluca Di Marzio.

Newcastle continue de s'agiter sur le mercato. Le club le plus riche du monde aurait maintenant jeter son dévolu sur le jeune Hugo Ekitiké, qui pourrait quitter Reims pour 35 millions d'euros.



Newcastle, toujours, veut également renforcer sa ligne d'attaque. Le club anglais aurait fait une offre pour l'attaquant italien Andrea Belotti, en fin de contrat du côté du Torino, selon le journaliste Gianluca DiMarzio.



En fin de contrat en juin et annoncé sur le départ, le milieu de terrain de l'Inter Milan Marcelo Brozovic va finalement prolonger son contrat jusqu'en 2026. Le croate touchera 7 millions par an, bonus compris.



Selon TNT Sport, le Barça s'intéresserait à Oscar pour compenser le départ de Philippe Coutinho à Aston Villa. L'international brésilien évolue en Chine au Shanghai SIPG depuis 2017. Cependant, les finances très instables du club catalan compliqueraient l'affaire.

Chelsea veut ramener Emerson Palmieri à la maison. Prêté pour l'instant du côté de l'Olympique Lyonnaise, le club londonien souhaiterait interrompre le prêt, selon Fabrizio Romano. Chelsea pourrait indemniser Lyon à hauteur de 4 millions d'euros.



Cédric Bakambu, 30 ans, se rapproche de l'OM. Le joueur est libre de tout contrat après son départ du club chinois de Bejing Guoan et serait proche de signer à l'OM selon l'Equipe. L'attaquant congolais a notamment porté la tunique de Villareal entre 2015 et 2018.



Nani veut encore jouer au football ! Libre, l'ancienne star de Manchester United pourrait rebondir au Genoa ou à Bologne selon SkySport. Le portugais a déjà foulé les pelouses italiennes lors d'un passage du côté de la Lazio Rome. A 35 ans, il souhaite donc se relancer après son départ d'Orlando en MLS où il évoluait depuis 2019.



Le Bayern Munich assure ses arrières et va faire prolonger son international français Kingslay Coman. Le joueur français percevra 17 millions par an et deviendra ainsi le troisième joueur le mieux payé de l'effectif bavarois.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE



C'est officiel, Joachim Van Damme s'est engagé avec le Standard de Liège. Le milieu de terrain de 30 ans quitte donc Malines pour rejoindre Sclessin, on parle d'une somme d'environ 500.000 euros.

Kévin Mirallas intéresserait Waasland-Beveren, tout comme Guillaume Gillet, selon la DH. Actuellement deuxième de Division 1B, les waaslandiens auraient pris leurs renseignements sur les deux joueurs liégeois. Avec Jordi Condom aux manettes et un mercato solide, le club flamand souhaite encore espère pouvoir chiper la première place à Westerlo, leader de D1B.



Le Standard tient sa première recrue. Annoncée officiellement sur le compte Twitter du club, le français Mathieu Cafaro a signé chez les Rouches jusqu'en 2025. Ce médian sort de 4 saisons à Reims et aura disputer un peu moins de 100 matchs pour le Stade de Reims, inscrivant au passage 15 buts.







Un grand retour en bord de Meuse ? Selon nos confrères de l'Avenir, tout serait en ordre pour le retour de Renaud Emond. Joueur liégeois entre 2015 et 2020, le gaumais était parti à Nantes sans jamais s'y être vraiment imposé.



Le défenseur central d'Eupen Emmanuel Agbadou, 24 ans, est suivi de très prêt par l'OGC Nice. Le club français aurait préparé une offre de 6 millions d'euros pour le club germanophone, qui ferait une belle plus value pour le défenseur ivoirien, acheté 300.000 euros en 2020.



L'ancien joueur de Mouscron, Saad Agouzoul, pourrait débarquer au RFC Seraing sous peu. Revenu à Lille après son prêt en terre hurlue, le marocain n'a pas joué une seule minute avec l'équipe première du Losc cette saison.