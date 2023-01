Le mercato EN DIRECT: un club fait une offre ridicule pour Leandro Trossard, Fellaini pourrait quitter la Chine

Les dates du mercato hivernal

Angleterre : 1er janvier au 31 janvier 2023

Italie : 2 janvier au 31 janvier 2023

Allemagne : 1 janvier au 31 janvier 2023

Espagne : 2 janvier au 31 janvier 2023

France : 1er janvier au 31 janvier 2023

Ecosse : 1er janvier au 31 janvier 2023

Pays-Bas : 3 janvier au 31 janvier 2023

Portugal : 3 janvier au 31 janvier 2023

Belgique : 4 janvier au 31 janvier 2023

Turquie : 12 janvier au 8 février 2023

------------------------------------------------

Les transferts des Diables Rouges

Leandro Trossard va-t-il quitter Brighton ? Tottenham aurait fait une première offre de 13,5 millions d'euros, selon les informations de The Athletic. Une offre immédiatement refusée, le club en espérant entre 30 et 35 millions d'euros. Dans le même temps, l'entraîneur de Brighton a ouvert la porte à une réintégration du Diable Rouge, écarté du groupe pour son comportement.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Tottenham est sur le coup depuis un moment. Ce premier mouvement n'est qu'un moyen de sonder Brighton, mais l'offre est tout de même particulièrement faible. Arsenal serait aussi prêt à passer à l'action, plus encore après s'être fait "voler" Mudryk par Chelsea.

L'ancien Diable Rouge, Marouane Fellaini, pourrait lui aussi changer d'air. La Dernière Heure annonce que le milieu de terrain aimerait quitter la Chine et pourrait s'envoler vers Dubaï, le Qatar ou l'Arabie Saoudite, alors qu'aucun club européen ne se manifeste actuellement.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Fellaini arrive au bout d'un gros cycle en Chine et voudra sans doute continuer à jouer, à l'abris des regards, dans un pays qui peut lui offrir un challenge sportif et un apport financier considérable. Logique.

De son côté, Adnan Januzaj pourrait rebondir du côté de Valence. Selon Marca, les négociations sont lancées avec Séville sur base d'un prêt jusqu'en fin de saison. Il n'est pas exclu qu'une option d'achat soit intégrée dans cette opération.

Indice de crédibilité: 5/5, très probable. Adnan Januzaj n'a déjà plus d'avenir à Séville. Valence est une porte de sortie prestigieuse, dans le même championnat, qu'il connaît parfaitement. Cela semble être l'accord idéal.

Les transferts à l'étranger

Le Bayern Munich s'est décidé à ne pas faire revenue Alexander Nübel. Le gardien rester bien en place à Monaco, alors que le Bayern se cherche un remplaçant pour Manuel Neuer, blessé jusqu'en fin de saison. C'est ce qu'on annoncé les agents du gardien à Sky Germany.

Sport évoque une nouvelle piste pour la ligne offensive d'Arsenal. Les Gunners aimeraient s'offrir Raphinha, après l'échec du dossier Mudryk, qui a finalement signé à Chelsea. L'offre espérée ? 100 millions d'euros.

La Gazzetta dello Sport annonce qu'un échange est dans les tuyaux entre Memphis Depay et Joaquin Correa. Le joueur néerlandais aurait été sondé et doit prendre une décision rapidement. S'il dit oui, l'affaire sera très rapidement finalisée. Dans le même temps, un échange Brozovic-Kessié serait aussi envisagé.

Isco a fait l'objet d'une offre surprenante. Le club saoudien d'Al-Khaleej a fait une proposition au joueur espagnol, qu'il a refusé immédiatement. Le club serait désormais parti sur la piste de Bruno Costa, qui joue à Porto.

Le Corriere della Sera annonce que Rafael Leao va prolonger à l'AC Milan. Le joueur portugais va signer un bail jusqu'en 2027 et représente sans aucun doute le futur de la formation italienne.

Le Real Madrid n'a pas encore gagné le combat pour Jude Bellingham. Le club espagnol n'aurait pas encore proposé quoi que ce soit à Dortmund, selon son directeur sportif, qui affirme n'avoir reçu aucune offre pour son joueur. Liverpool et Manchester City aimeraient eux aussi s'offrir la pépite anglaise l'été prochain.

Du côté de la Juventus, on se prépare à un possible départ de Dusan Vlahovic. Le joueur serbe n'a pas encore convaincu et selon la Stampa, Chelsea et Arsenal veulent tenter le coup pour se l'offrir l'été prochain. Il avait coûté 75 millions d'euros à l'époque.

Les transferts en Belgique

Noë Dussenne pourrait quitter le Standard cet hiver. Le joueur ne sera pas prolongé et des clubs turcs seraient prêts à se positionner, lui qui est en fin de contrat en juin, selon La Dernière Heure.