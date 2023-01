Le mercato EN DIRECT: un joueur du Real Madrid pourrait rejoindre le Barça, le Standard négocie avec le FC Bruges

Les dates du mercato hivernal

Angleterre : 1er janvier au 31 janvier 2023

Italie : 2 janvier au 31 janvier 2023

Allemagne : 1 janvier au 31 janvier 2023

Espagne : 2 janvier au 31 janvier 2023

France : 1er janvier au 31 janvier 2023

Ecosse : 1er janvier au 31 janvier 2023

Pays-Bas : 3 janvier au 31 janvier 2023

Portugal : 3 janvier au 31 janvier 2023

Belgique : 4 janvier au 31 janvier 2023

Turquie : 12 janvier au 8 février 2023

------------------------------------------------

Les transferts des Diables Rouges

/

Les transferts à l'étranger

Hakim Ziyech est sur le départ du côté de Chelsea. Le Marocain intéresse de nombreux clubs et Fabrizio Romano rapporte que le club londonien va se pencher sur les différentes offres qui sont arrivées pour son joueur.

La presse française annonce que l'OM est sur le point de signer Ivan Ilic, le milieu de terrain de l'Hellas Vérone. L'international serbe devrait terminer sa saison en Italie, toujours selon nos confrères français, avant de rejoindre la cité phocéenne cet été. Le joueur de 21 ans signerait un contrat longue durée jusqu'en 2028.

Le journal anglais The Athetic rapporte qu'Harry Kane pourrait prolonger encore à Tottenham. Sous contrat jusqu'en juin 2024 et longtemps pressenti sur le départ, le capitaine des Spurs (29 ans) serait prêt à négocier avec sa direction. Les discussions devraient commencer après la fin du mercato hivernal, selon The Athletic.

Franck Lampard sera-t-il encore l'entraîneur d'Everton à la fin de la journée ? Pas sûr. La dernière victoire de son équipe remonte au 22 octobre dernier et la coupe semble pleine pour les dirigeants qui auraient commencé à lui chercher un successeur.

Le journal espagnol Sport fait part d'une rumeur pour le moins folle. Marco Asensio, joueur du Real Madrid, pourrait rejoindre le FC Barcelone ! L'Espagnol arrive en fin de contrat en juin et s'il ne prolonge pas, il sera libre de signer où il le souhaite. Le Barça serait une option, Sport rappelle que les Catalans voulaient déjà signer Asensio du temps où il évoluait à Majorque.

Les transferts en Belgique

Eupen a annoncé lundi l'arrivée de Brandon Baiye en provenance de Clermont Foot, club de Ligue 1. Le milieu défensif de 22 ans, s'est lié au club germanophone jusqu'au 30 juin 2023.

Le Standard serait en négociation avec le FC Bruges pour faire venir Ibe Hautekiet. Le défenseur de 20 ans est le capitaine de l'équipe espoir des Blauw en Zwart, le Club NXT. Les Brugeois demanderaient 1 million d'euros, selon nos confrères de la DH. Une somme trop élevée pour les Rouches, les négociations se poursuivent.