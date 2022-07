Le mercato EN DIRECT: une semaine décisive pour Charles De Ketelaere

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

L'AC Milan va revenir à la charge pour Charles De Ketelaere. Le club italien va proposer un montant proche des 35 millions d'euros pour s'offrir les services du Diable Rouge, qu'ils veulent engager d'ici la fin de la semaine.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le défenseur central néerlandais de la Juventus de Turin Matthijs de Ligt va être transféré au Bayern Munich pour un montant de plus de 70 millions d'euros, affirment dimanche soir plusieurs médias allemands. Un accord en ce sens a été conclu dans la journée entre le champion d'Allemagne et le club italien, selon le quotidien Bild et le site d'informations sportives Sport1. Il prévoit le versement d'une somme fixe de 70 millions d'euros et 10 millions d'euros supplémentaires de variables

Paulo Dybala devrait lui s'engager à la Rome dans les prochains jours. Sky Italia évoque un accord trouvé entre toutes les parties. Le joueur va se rendre au stage de la formation de José Mourinho pour passer une visite médicale et s'engager pour 3 ans.

Dimanche, Manchester United a rendu public l'accord trouvé avec l'Ajax pour le transfert du défenseur Lisandro Martinez. D'après les médias anglais, l'Argentin de 24 ans quitte les Pays-Bas pour un montant de 57 millions d'euros, qui pourrait atteindre 67 millions en fonction de bonus. Les deux équipes ont annoncé le transfert sur leur site internet. Lisandro Martinez suit son entraîneur Erik ten Hag, qui a quitté l'Ajax pour rejoindre Manchester United à l'intersaison. Le défenseur devra néanmoins passer sa visite médicale à Manchester, et les termes de l'accord entre le joueur et le club restent à négocier.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

/