Le mercato EN DIRECT: vers un grand retour de Luis Suarez en Angleterre?

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Luis Suarez serait intéressé par le projet présenté par son ancien coéquipier Steven Gerrard, aujourd'hui entraîneur d'Aston Villa, annoncent plusieurs médias espagnols qui relayent l'information du journaliste Gerard Romero. Après avoir recruté Coutinho il y a quelques jours, les Villans souhaiteraient frapper un grand coup en attirant l'attaquant de l'Atlético Madrid, dont le contrat expire en juin 2022.

Le défenseur du FC Séville Diego Carlos devrait s’engager avec Newcastle. Selon The Telegraph, les Magpies auraient trouvé un accord avec le club andalou pour le transfert du Brésilien de 28 ans. Newcastle tiendrait ainsi sa troisième recrue de l’hiver après Kieran Trippier et Chris Wood.

Le défenseur international bosnien Sead Kolasinac, 28 ans, du club anglais d'Arsenal, a signé pour une saison et demi avec l'Olympique de Marseille, a annoncé le club phocéen mardi dans un communiqué. Kolasinac, alias "le tank", pour ses qualités physiques et son jeu de déménageur, va évoluer avec l'OM jusqu'au 30 juin 2023. Il s'agit de la deuxième recrue olympienne du mercato d'hiver après l'attaquant international congolais Cédric Bakambu.

Hatem Ben Arfa (34 ans), libre de tout contrat depuis son départ de Bordeaux l'été dernier, s'entraîne depuis lundi à Lille, qui espère le recruter rapidement, a révélé mardi l'entraîneur nordiste Jocelyn Gourvennec. "On avait déjà échangé à distance, on s'est vu hier (lundi). Il est sur place, on attend le feu vert et on espère que ça va se régler très vite", a expliqué le technicien lillois. L'arrivée du milieu offensif française au Losc dépend du prêt du Turc Yusuf Yazici au CSKA Moscou.

L'AS Saint-Etienne et le Liverpool FC Montevideo (1ère division uruguayenne) ont trouvé un accord pour le retour anticipé de l'attaquant uruguayen Ignacio Ramirez, prêté à l'ASSE en début de saison, a annoncé mardi le club stéphanois. Le joueur, âgé de 24 ans, était arrivé en début de saison à Saint-Etienne, actuellement 20e et dernier de Ligue 1.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Alexandre De Bruyn va poursuivre sa carrière à Courtrai où il a signé un contrat de 2 ans et demi, avec option pour deux années de plus, a annoncé le club flandrien mardi. Le milieu de terrain offensif, 27 ans, formé à Anderlecht puis passé à Lommel, évoluait à La Gantoise depuis l'été 2020 pour une expérience mois réussie qu'à Saint-Trond d'où il venait (trois buts en 25 matches).

Waasland-Beveren a enregistré mardi l'arrivée du défenseur Manuel Da Costa. Le Marocain de 35 ans s'est engagé pour une saison et demie au Freethiel. Le joueur était sans club depuis avril dernier. International à 31 reprises, Da Costa a, pendant sa carrière, porté les couleurs de Nancy, du PSV, de la Fiorentina, de la Sampdoria, de West Ham United, du Lokomotiv Moscou, de Nacional, de Sivasspor, de l'Olympiakos, de Basaksehir, d'Ittihad, de Trabzonspor et d'Erzurumspor. Il faisait partie de l'équipe marocaine présente lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.