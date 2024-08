Le mercato EN DIRECT: Victor Osimhen a fait son choix et ouvre la porte à un départ

Diables Rouges

Lukaku, ça traîne

Le transfert de Romelu Lukaku met un peu de temps à se conclure. L'accord est bouclé entre Naples et Chelsea, aux alentours des 33 millions d'euros plus bonus, mais les derniers documents et le contrat sont encore en train d'être parcourus. L'affaire devrait bientôt être finalisée.