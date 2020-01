Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

Le mercato des Diables Rouges

Le mercato étranger

Le mercato belge

Les Diables Rouges

Jan Vertonghen, qui arrive en fin de contrat en juin à Tottenham, peut compter sur l'intérêt de plusieurs clubs. Son avenir pourrait se dessiner dès cet hiver. (Lire l'article complet).

Les transferts à l'étranger

La Juventus va accueillir Dejan Kulusevski. Le Suédois va quitter Parme et passe sa visite médicale dans le club turinois, où il devrait signer dans la foulée. Son transfert est estimé à 44 millions d'euros.



L'un des transferts de l'hiver pourrait être réalisé par l'Inter Milan. Les Italiens seraient en pole pour accueillir Christian Eriksen, le milieu offensif de Tottenham. Le Danois arrive en fin de contrat en juin et, d'après Sky Italia, l'Inter Milan serait prêt à tout pour l'accueillir dès cet hiver.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Christian Eriksen n'est plus que l'ombre de lui-même à Tottenham. Le Danois ne parvient pas à retrouver son niveau et n'a inscrit que trois buts, pour autant d'assists, en 23 matchs cette saison. Il est sur le départ depuis cet été et se cherche un club. Le transfert, s'il est acté cet hiver, sera le dernier moyen de gagner de l'argent pour les Spurs. Sans quoi il quittera le club librement l'été prochain.

Paul Pogba pourrait aussi animer ce mercato hivernal. Le Français serait, selon des sources italiennes, sur les tablettes de la Juventus, qui désire voir revenir son ancien joueur. L'agent de Pogba, Mino Raiola, semble lui pousser pour ce transfert. "Aujourd’hui, je n’amènerais personne à Manchester United. Les dirigeants seraient capable de ruiner Maradona, Pelé ou Maldini. Paul a besoin d’une équipe et d’un club comme la Juventus" a-t-il déclaré.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. Manchester United ne sera clairement pas vendeur cet hiver. Mais Pogba, sous contrat jusqu'en 2021, semble vouloir partir. Le plus probable reste un transfert l'été prochain. La Juventus y constituera une option crédible.

Le FC Barcelone veut recruter Dani Olmo. Le joueur l'a confirmé lui-même, alors qu'il évolue actuellement au Dinamo Zagreb. Le joueur, formé par les Catalans, espère visiblement revenir le plus vite possible. "Je suis heureux que les rumeurs soient devenues une proposition concrète et que le Barça reconsidère la possibilité de me faire rentrer chez moi", a-t-il précisé à Esportiu. "Le Dinamo Zagreb est à l'écoute des offres. S'il y a accord entre les clubs, il vaut mieux partir maintenant. Je veux avancer".

L'Argentin Santiago Ascacibar a signé pour le Hertha Berlin, a annoncé jeudi le club de Bundesliga où évoluent deux Belges Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio. Ce milieu de terrain défensif de 22 ans, a signé un contrat jusqu'en 2024. Sélectionné à trois reprises en équipe nationale argentine en 2018, il évoluait depuis 2017 à Stuttgart qui joue aujourd'hui en division 2 allemande.



Thomas Lemar pourrait déjà quitter l'Atlético Madrid. Le Français peine à convaincre, lui qui est arrivé après le Mondial 2018, pour 72 millions d'euros. Frustrés, les Colchoneros auraient décidé de le vendre cet hiver pour récupérer une partie de la somme et l'investir dans un nouvel attaquant. Marca affirme que la Premier League serait la destination favorite du Français.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Le Français joue mais n'est pas décisif avec l'Atlético Madrid. Son club perd patience et a besoin d'un nouvel attaquant. Un transfert serait la meilleure option pour les deux parties, mais son prix pourrait en freiner plus d'un.

Les transferts en Belgique

La Gantoise a enregistré le retour de prêt d'Eric Smith, un milieu de terrain de 21 ans, annonce Het Laatste Nieuws. Il avait été prêté à Tromso pendant six mois et partira bien en stage avec les Buffalos, où il espère s'imposer après la trêve.