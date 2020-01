Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les Diables Rouges

Comme nous vous en parlions ce jeudi, Jan Vertonghen intéresserait fortement l'Ajax. S'il est une priorité défensive pour son ancien club, le Diable Rouge serait "trop cher". D'après le quotidien néerlandais "De Telegraaf", Tottenham aimerait toucher au moins 12 millions d'euros (le montant déboursé en 2012). Mais comme Vertonghen est en fin de contrat en juin prochain, le club ajacide serait prêt à attendre six mois pour le récupérer gratuitement. L’Inter Milan et Naples seraient également à l'affût dans ce dossier.

Les transferts à l'étranger

Le Real Madrid va-t-il tenter de recruter Paul Pogba cet hiver? En conférence de presse, Zinédine Zidane n'a pas souhaité commenter les rumeurs actuelles. "Je ne vais pas répondre. Je ne vais rien dire. Paul est le joueur d'une autre équipe. L'important pour lui, parce qu'il est blessé, est de revenir jouer bientôt et je lui souhaite le meilleur...", a-t-il répondu.

Le Benfica Lisbonne a recruté l'international allemand Julian Weigl pour un montant de 20 M EUR, a annoncé le club champion du Portugal en titre dans la nuit de jeudi à vendredi. "Le milieu international allemand, acquis pour 20 millions d'euros, a signé jusqu'en 2024 et son contrat est assorti d'une clause de résiliation fixée à 100 millions d'euros", précise le club portugais sur son site internet. Le milieu de terrain de 24 ans est la première recrue hivernale du Benfica. D'après le site spécialisé Transfermarkt, il s'agit du deuxième recrutement le plus onéreux de l'histoire du club lisboète, ex aequo avec celui de l'avant-centre espagnol Raul de Tomas, recruté en juillet 2019 pour la même somme.



L'ailier suédois de 19 ans Dejan Kulusevski, sensation du début de saison avec Parme où l'Atalanta Bergame l'a prêté, a signé avec la Juventus après avoir passé jeudi sa visite médicale, a annoncé le club italien. Le contrat, d'un montant de 35 millions d'euros hors bonus, est pour une durée de cinq ans. Le Suédois restera toutefois en prêt cette saison au club parmesan.





Mattia Perin n'a joué que neuf rencontres pour la Juventus depuis son arrivée à Turin en provenance du Genoa en juillet 2018. Le gardien de 27 ans va donc retrouver le club de Gênes pour un prêt de six mois afin de retrouver du temps de jeu. Les deux formations italiennes de Serie A l'ont annoncé jeudi.



Chelsea mettrait tout en oeuvre pour recruter l'attaquant français Moussa Dembélé. Selon Sky Sports, les Blues auraient offert près de 40 millions d'euros à l'OL. Lyon n'est toutefois pas du tout vendeur. Le club a d'ailleurs publié un communiqué sur son site internet ce jeudi. "L’Olympique Lyonnais a pris connaissance de certaines informations relayées par les médias laissant penser que Moussa Dembélé pourrait intéresser d’autres clubs durant cette période de mercato. L’OL tient à réaffirmer son souhait, comme lors de l’été 2019, de conserver Moussa Dembélé. Le club a toute confiance en Moussa et compte notamment sur lui pour bâtir une équipe performante pour les saisons à venir", peut-on lire.

Jérôme Boateng va-t-il débarquer en Premier League? Selon Sky Germany, Arsenal aurait manifesté son intérêt pour le joueur de 31 ans. Le club munichois pourrait lâcher son défenseur contre 15 millions d'euros.

Les transferts en Belgique

Anderlecht va commencer son opération dégraissage. Trois départs devraient rapidement être actés. Le Roumain Chipciu pourrait rejoindre le club turc de Gaziantep. Selon nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laaste Nieuws, Kiese Thelin serait proche du FC Copenhague. L'ancien joueur d'Ostende, Musona, pourrait rejoindre l’Afrique du Sud où il a reçu une offre de Mamelodi Sundowns.

Nicky Hayen reste dans le staff technique de Saint-Trond après l'arrivée de Milos Kostic comme entraîneur principal. Il sera l'entraîneur-adjoint, a confirmé le STVV vendredi.