Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

La Juventus ne lâche pas Paul Pogba. Le club italien pousse pour récupérer le milieu de terrain français dès cet hiver. Selon le Sun, le club voudrait inclure Adrien Rabiot dans l'accord, afin de faire baisser le prix fixé par Manchester United.

Indice de crédibilité: 1/5, très peu probable. Un transfert de Paul Pogba cet hiver est quasiment impossible. Le club n'est pas vendeur et n'a aucun intérêt à se débarrasser du Français en janvier, sauf en cas d'offre mirobolante.

Devenu excédentaire au Real Madrid, Mariano Diaz pourrait quitter le club cet hiver. L'Olympique Lyonnais, qu'il connaît pour y avoir évoluer un an, mais aussi la Roma sont intéressés, selon le Corriere dello Sport. Les deux clubs le veulent en prêt. Le Real Madrid en exigerait 6 millions d'euros pour une location de six mois.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. Un prêt du joueur semble inévitable tant son temps de jeu est limité.

Christian Eriksen a visiblement l'embarras du choix. Le Danois, dont le contrat à Tottenham expire en juin prochain, est sur les tablettes de plusieurs clubs. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan voudrait le recruter l'été prochain. Manchester United, le PSG et le Real Madrid seraient eux prêts à l'attirer dès cet hiver contre un peu plus de 20 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 4/5, probable. Un transfert cet hiver est envisageable, Tottenham voulant sans doute récupérer un peu d'argent sur le transfert du milieu de terrain. Les clubs cités ont ce qu'il faut pour convaincre le Danois de les rejoindre. Le montant, lui, n'est pas effrayant.

Le Bayern Münich a un nouveau gardien. Les Bavarois ont annoncé la signature l'été prochain d'Alexander Nübel, en fin de contrat à Schalke 04. Il rejoindra la Bavière gratuitement l'été prochain. Selon la presse allemande, il pourrait remettre en cause la hiérarchie en place, menaçant la place de Manuel Neuer. Nübel a signé un contrat de 5 ans.



Genk a officialisé le transfert du milieu de terrain norvégien de 20 ans, Kristian Thorstvedt qui a signé un contrat jusqu'en juin 2023 avec les champions de Belgique. Kristian Thorstvedt évoluait à Viking Stavanger et rejoindra sa nouvelle équipe en stage samedi à Benidorm, Espagne. Ce gaucher est "l'une des plus belles promesses du football norvégien", précise le communiqué du club limbourgeois. Kristian, auteur de dix buts cette saison en Norvège, est le fils du gardien de Tottenham Erik Thorstvedt entre 1989 et 1996 et 97 fois international.



L'Antwerp doit faire face à l'intérêt de l'étranger pour Dieumerci Mbokani. L'attaquant du Great Old serait sur les tablettes de Fenerbahçe, prêt à l'attirer en janvier, selon le Laatste Nieuws. Mais la direction, interrogée par le journal, affirme ne pas être au courant. L'attaquant de 34 ans se régale cette saison à l'Antwerp, où il a inscrit 19 buts en 27 matchs.

Indice de crédibilité: 1/5, très peu probable. L'Antwerp n'est pas vendeur et discute avec son attaquant d'une prolongation de contrat, alors que le bail d'origine expire en juin. Personne ne semble réellement ouvert à un transfert.

L'aventure anderlechtoise d'Emmanuel Sowah est sur le point de s'achever. Selon le Laatste Nieuws, le défenseur latéral anderlechtois est proche de s'engager à Eupen. Sowah n'a plus porté le maillot bruxellois depuis des mois, freiné par des blessures.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. Un joueur qu'Anderlecht ne semble pas voir comme une solution n'a rien à faire au club. Son transfert serait une bonne affaire, pour le joueur et pour Eupen, qui récupèrerait un jeune talent de 21 ans seulement.

Mats Möller Daehli, 24 ans, a signé à Genk un contrat jusqu'en juin 2023, a annoncé samedi le club limbourgeois qui avait communiqué la veille l'arrivée d'un autre joueur norvégien, Kristian Thorstvedt. (Lire l'article complet).