Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Le mercato des Diables Rouges

Le mercato étranger

Le mercato belge

Les Diables Rouges

Le troisième gardien des Diables Rouges, Hendrik Van Crombrugge, est dans le viseur de Schalke 04. Un intérêt pour cet été. (Lire l'article complet).





Les transferts à l'étranger

La Juventus va-t-elle piéger le Paris Saint-Germain ? Les Turinois sont prêts à accueillir Mauro Icardi dès cet été, selon Calcio Mercato. L'attaquant est prêté par l'Inter Milan au PSG, mais la Juventus espère convaincre l'Argentin de les rejoindre l'été prochain. Une offre de 70 millions d'euros serait envisagée.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. L'Argentin s'éclate au PSG, où il occupe une place de choix. Il devra donc faire un choix. N'oublions pas non plus que l'Inter a encore son mot à dire sur ce dossier et préférera sans doute le vendre loin de l'Italie.

Le Real Madrid voudrait déjà remplacer Luka Jovic, dont les performances ne séduisent pas grand monde. Pour cela, le club penserait au profil de Timo Werner, le joueur de Leipzig. Selon El Desmarque, les Madrilènes devront débourser au moins 80 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Allemand. Liverpool et Chelsea sont aussi sur le coup.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Timo Werner a fait le tour de la question à Leipzig et n'attend qu'une offre d'un ténor pour s'en aller. Si le Real Madrid se présente, il ne sera sans doute pas indifférent, bien que Benzema semble indéboulonnable. Mais rien ne devrait se passer cet hiver.

Arsenal espère frapper un grand coup cet hiver en accueillant Hakim Ziyech. Le Marocain est disponible pour un transfert, alors que l'Ajax Amsterdam a confirmé attendre une offre d'au moins 50 millions d'euros. D'après le Daily Mail, les Gunners sont prêts à passer à l'offensive dans les prochains jours.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. L'Ajax va devoir se résoudre à perdre son joueur de 26 ans. Ziyech n'attend lui aussi qu'une bonne offre pour tenter une nouvelle expérience. Arsenal serait un bon point de chute.

Avec l'arrivée d'Erling Haaland, Paco Alcacer pourrait voir son temps de jeu chuter à Dortmund. Selon la Gazetta dello Sport, l'Espagnol envisage donc un départ dès cet hiver. L'Atlético Madrid et Valence seraient prêts à passer à l'action. Le prix fixé pour l'attaquant est de près de 40 millions d'euros.

Les transferts en Belgique

Le Vietnamien Cong Phuong Nguyen est loué par Saint-Trond au club vietnamien d'Ho Chi Minh City FC jusqu'à la fin de la saison, a indiqué le STVV lundi. Cong Phuong Nguyen était arrivé à Saint-Trond l'été dernier pour sa première aventure en Europe. L'attaquant de 24 ans était alors devenu le premier joueur vietnamien à jouer en Jupiler Pro League. Il n'a joué que 20 minutes cette saison, lors du déplacement au FC Bruges (défaite 6-0) en août.