Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

L'avenir d'Ivan Rakitic pourrait se dessiner loin de Barcelone. Le joueur de 32 ans pourrait retrouver son ancien club du FC Séville, selon le journal catalan Sport. Selon ce média, les Catalans ne sont pas opposés à une telle opération.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Rakitic fait partie des joueurs sur lesquels le Barça compte pour faire une bonne opération financière. Peu utilisé, il pourrait encore rapporter quelques dizaines de millions d'euros. Reste à savoir ce que peut proposer Séville à ce niveau.

Mario Mandzukic, l'ancien attaquant de la Juventus et du Bayern Munich, a mis fin à son contrat avec le club d'Al Duhail au Qatar. L'international croate était arrivé au Qatar en décembre dernier et avait signé un contrat jusqu'en 2021. "J'apprécie la confiance et l'hospitalité que j'ai reçues au Qatar et je souhaite au club et à l'équipe tout le meilleur pour l'avenir", a écrit Mandzukic sur Twitter dimanche. D'après le Mundo Deportivo, l'AC Milan et Benevento s'apprêtent à le contacter pour un futur transfert.



Sergej Milinkovic-Savic attire le regard des grands d'Europe. Le joueur de la Lazio pourrait rapporter 80 millions d'euros à son club. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG, Manchester United et Chelsea sont très attentifs à sa situation et espèrent pouvoir conclure un transfert dans les prochaines semaines.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Arrivé à la Lazio en 2015, Milinkovic y est devenu un pilier. Rejoindre un grand club européen serait sans aucun doute mérité. Des discussions autour d'un transfert à 80 millions d'euros, la Lazio aura du mal à refuser.

Nemanja Matic a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2023, a annoncé lundi le club mancunien. "Je suis très heureux de pouvoir poursuivre l'aventure dans ce grand club", a déclaré le milieu serbe dans le communiqué des Red Devils. Matic, 31 ans, avait rejoint Manchester United en 2017 en provenance de Chelsea où il avait évolué durant trois saisons.



Paulo Dybala intéresse de grands clubs européens. Selon un journaliste de la Rai, la Juventus pourrait voir sa tentative de prolonger son joyau échouer. Le club aurait en effet reçu de nombreux appels du Paris Saint-Germain, désireux de le recruter cet été. Le contrat de Dybala expire en 2022. Le Real Madrid, qui ne compte plus sur Jovic, le suivrait aussi, comme l'Inter Milan, prêt à réinvestir la somme obtenue en cas de départ de Lautaro Martinez.

Le départ de James Rodriguez semble se confirmer. Le Colombien aurait demandé à son club de le laisser filer, ce que le Real Madrid aurait accepté. Le prix ? 25 millions d'euros, selon Marca. Rappelons que l'Atlético Madrid était proche d'un accord à hauteur de 50 millions d'euros la saison dernière. Everton, Arsenal, Manchester United et Wolverhampton suivent la situation de près.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Guillaume Gillet est de retour en Pro League. L'ancien anderlechtois s'est engagé en faveur de Charleroi. (Lire l'article complet).

Du côté du Standard, on se prépare à un éventuel départ de Mergim Vojvoda. Le Kosovar intéresse fortement l'Atalanta et le Torino, selon les informations de La Dernière Heure. Le joueur de Mouscron Alessandro Ciranni serait le premier choix en tant que successeur.

Le contrat de Joseph Akpala n'a pas été prolongé par le KV Ostende, a confirmé le club côtier de Jupiler Pro League, lundi. L'attaquant nigérian de 33 ans se retrouve désormais sans club. Akpala a joué à Ostende entre 2015 et 2018 avant d'y revenir en novembre 2019. Entre-temps, il avait effectué un passage à Al Faisaly en Arabie Saoudite. Pour le premier match de son retour, il avait marqué lors de la victoire 3-2 contre Anderlecht. Ensuite, il s'est blessé aux ischios-jambiers et n'a joué que sept matchs pour le KVO.