Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

L'Atlético Madrid se dit prêt à lâcher son gardien de but Jan Oblak moyennant une clause libératoire avoisinant les 120 millions d'euros, selon une information du média britannique Daily Mail. Les dirigeants de Chelsea semblent en avoir fait leur priorité. En effet, les Blues cherchent un nouveau gardien pour concurrencer Kepa Arrizabalaga qui n'a pas réellement convaincu son coach Frank Lampard cette saison. Avec les transferts de Diego Costa, Alvaro Morata et Thibaut Courtois entre l'Atlético et Chelsea ces dernières années, les relations semblent plutôt bonnes entre les deux clubs. Toutefois selon le tabloïd anglais, Manchester United souhaiterait faire de l'ombre aux Londoniens en faisant du portier madrilène l'une de ses cibles cet été.

L'ancien entraîneur basque d'Arsenal et du Paris Saint-Germain Unai Emery sera le nouvel entraîneur de Villarreal, qui a limogé le technicien Javi Calleja lundi, a annoncé le club ce jeudi via communiqué. "Le Villarreal CF a obtenu un accord avec Unai Emery pour que le technicien basque dirige la formation jaune durant les trois prochaines saisons", a indiqué Villarreal dans un communiqué diffusé ce jeudi à la mi-journée, précisant que l'entraîneur sera présenté à la presse lundi à 10h30 GMT. Unai Emery (48 ans), était sans club depuis qu'il avait été limogé de son poste d'entraîneur d'Arsenal, en Angleterre, le 29 novembre 2019.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

L'Allemand Niklas Dorsch s'est engagé pour quatre ans à La Gantoise, a annoncé le club mercredi. Le milieu de terrain de 22 ans évoluait depuis deux saisons au FC Heidenheim, en D2 allemande. Produit de l'école des jeunes du Bayern Munich, qu'il a rejointe en 2012, Niklas Dorsch a débuté sa carrière pro au sein du club bavarois en 2016. Deux ans plus tard, il passait à Heidenheim, où il s'est imposé comme une valeur sûre. "Niklas a joué à un très haut niveau ces deux dernières années en Allemagne et il est prêt à franchir un palier dans sa carière", déclare le manager sportif gantois Tim Matthys. "Il était depuis un certain temps sur nos tablettes".



Alessandro Albanese a signé un contrat de trois ans à Waasland-Beveren, avec option pour une année de plus, a indiqué le club waeslandien mercredi. L'ailier de 20 ans était en test depuis deux semaines au Freethiel. ll a notamment participé au match amical face au PSG vendredi au Parc des Princes. Après avoir entamé sa formation au Standard, Alessandro Albanese était parti au FC Porto à l'âge de 14 ans. Un an plus tard, il rejoignait Hoffenheim, en Allemagne. Il s'était engagé avec l'Eintracht Francfort en décembre 2018 et est arrivé en fin de contrat cet été. Le Liégeois était en test à Waasland-Beveren depuis le début du mois. Ses performances en match amical contre Zulte Waregem et le PSG ont convaincu la direction waeslandienne de lui proposer un contrat.



Mouscron complète son staff autour de Fernando Da Cruz. Revenu cet été à Mouscron après un premier passage entre 2012 et 2015, l'entraîneur français comptera deux assistants avec Jérémy Dos Santos, qui était en charge des jeunes de Lille depuis 2016, et André Monteiro, actif au FC Porto ces douze dernières années. Eric Deleu entamera sa cinquième saison dans le rôle d'entraîneur des gardiens au Cannonier. Olivier Croes et Bastien Letellier, actifs au club depuis de nombreuses années, s'occuperont de la préparation physique. Rachid El Hasnaoui se chargera toujours de l'analyse vidéo et sera assisté par Cyril Chanat, également passé par Lille. La fonction de team manager sera remplie par Matthieu Losada qui était actif à Aston Villa la saison dernière après deux saisons au Celta Vigo.