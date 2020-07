Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

La Red Flame Davina Philtjens a changé de club mais reste toutefois active en Italie. En effet, l'internationale belge a quitté la Fiorentina pour rejoindre Sassuolo, a annoncé la formation sur son site. "Une nouvelle aventure sous d'autres couleurs. Forza Sasol", a écrit Philtjens sur Instagram. Philtjens, 31 ans, évoluait à la Fiorentina depuis l'été 2018 après avoir joué au Standard et à l'Ajax. Avec l'équipe florentine, la défenseuse a remporté une Supercoupe (2018). A Sassuolo, Philtjens va rejoindre une autre Red Flame, la gardienne Diede Lemey.



©BELGA

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Manchester United se montre de plus en plus confiant quant à la venue de l'international anglais Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund, selon Sky Sports. Le BVB n'a pas changé son prix et souhaite 120 millions d'euros en échange de son ailier de 20 ans. Avec des finances touchées par la crise de cette année, comme pour tous les clubs, les Red Devils ne comptent monter jusqu'à une telle somme. Les Mancuniens semblent toutefois les seuls sur ce dossier, leur laissant une marge de manœuvre. Le club de la Ruhr pense quant à lui au Lillois Jonathan Ikone pour remplacer son attaquant. Sancho affiche des statistiques impressionnantes cette saison avec 17 buts et 17 passes décisives en 32 rencontres.



©BELGA

Le Zenit Saint-Pétersbourg, champion de Russie, a annoncé jeudi le départ de son capitaine et défenseur international serbe Branislav Ivanovic, dont le contrat arrivait à expiration. Le défenseur de 36 ans était arrivé en février 2017 dans l'ancienne capitale impériale russe en provenance de Chelsea, où il avait évolué pendant neuf ans. Avec le Zenit, Ivanovic a joué 125 matches et marqué 12 buts, participant cette saison au premier doublé coupe-championnat réalisé par Saint-Pétersbourg. Pour le remplacer, le club russe a embauché plus tôt dans la semaine le défenseur croate de Liverpool, Dejan Lovren.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le FC Malines a annoncé mercredi qu'Issa Kaboré avait signé un contrat avec Manchester City mais que le club anglais allait prêter le défenseur latéral droit burkinabé au Kavé, "au moins pour la saison prochaine". Issa Kaboré, 19 ans, est arrivé à Malines en août 2019 en provenance de son pays natal et du Rahimo FC. Depuis lors, il a disputé 5 matches avec l'équipe première malinoise mais s'est positivement illustré, au point d'attirer le regard du vice-champion d'Angleterre. Le club a aussi indiqué encore travailler au renforcement de l'équipe. Igor De Camargo, Thibault Peyre, William Togui et Rob Schoofs ont déjà prolongé leur contrat alors que Rocky Bushiri, Gaëtan Coucke, Jordi Vanlerberghe et Niklo Dailly sont arrivés.



L'Antwerp s'est doté d'un nouveau gardien en la personne d'Alireza Beiranvand. L'international iranien, titulaire lors de la Coupe du monde 2018, a paraphé un contrat de trois ans, assorti d'une option, en faveur du club anversois de D1A. Alireza Beiranvand, 27 ans, quitte donc l'Iran pour la première fois afin de tenter sa chance en Europe. L'Antwerp, quatrième du défunt championnat, a vu Sinan Bolat quitter le club au terme de la dernière saison. Le Great Old avait déjà attiré un gardien en la personne de Jean Butez, souvent décisif la saison dernière à Mouscron. Outre Beiranvand et Butez, l'équipe désormais entraînée par Ivan Leko a aussi attiré Nill De Pauw, Frank Boya, Birger Verstraete et Koji Miyoshi.





Genk a annoncé mardi le départ définitif de son milieu de terrain polonais Jakub Piotrowski pour le club allemand du Fortuna Düsseldorf (D2), où il a signé un contrat jusqu'en juin 2024. Jakub Piotrowski, 22 ans, était arrivé à l'été 2018 en provenance du club polonais de Pogon Szczecin. Au total, il aura joué 21 rencontres pour le club limbourgeois, compilant un but et trois assists. Il était prêté, depuis janvier 2020, à Waasland-Beveren, où il a disputé cinq matches avant l'arrêt des compétitions.



Le jeune milieu de terrain Ismael Saibari Ben El Basra (19 ans) quitte le KRC Genk au profit du PSV Eindhoven. Il a signé un contrat aux Pays-Bas qui le lie jusqu'en juin 2023, a annoncé mercredi le club de Eredivisie. Le milieu de terrain de 1m85 est passé du centre de formation des jeunes du RSC Anderlecht à celui de Genk en 2017. La saison dernière, il a joué avec les Limbourgeois en Youth League de l'UEFA contre Liverpool, Naples et Salzbourg. Il n'a pas joué avec l'équipe première.



