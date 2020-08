Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Manchester United est de plus en plus proche d'un transfert de Jadon Sancho. Selon The Independant, un accord est proche d'être trouvé avec Dortmund autour des 66 millions d'euros. Les clubs auraient fixé la date du 10 août comme deadline.

AS affirme que le Real Madrid aimerait beaucoup le profil de Benoît Badiashile, le défenseur central de Monaco. Zinédine Zidane verrait en lui un Varane bis. Jusqu'ici, aucune offre ferme n'a été formulée. Manchester City serait aussi tenté.

L'Angleterre est prévenue: Kalidou Koulibaly va coûter cher. Très cher. Selon Sky Italia, le Napoli a fixé son prix à 90 millions d'euros. Manchester United, Manchester City et Liverpool sont sur les rangs.



Le site allemand fussballtransfers annonce un intérêt du PSG pour Benjamin Pavard. L'arrière droit du Bayern serait considéré comme un remplaçant parfait pour Thomas Meunier, parti à Dortmund. Mais le Bayern ne serait pas prêt à vendre son défenseur tricolore.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le mercato va s'animer à Anderlecht. La direction a accueilli vendredi Mustapha Bundu, un ailier de 23 ans. Ce dernier joue à Aarhus et est venu visiter les infrastructures. Il sort d'une bonne saison, avec 8 buts et 10 assists en 24 matchs. Son prix est fixé à 3 millions d'euros.



En revanche, Thomas Didillon devrait bien s'engager au Cercle de Bruges. Le club espérait que Monaco le transfert et le prête immédiatement, mais le Cercle devrait finalement tout gérer seul et faire une offre pour un transfert définitif.

Le Standard voudrait prêter ses jeunes. J. Carcela et Balikwisha se sont vu signifier qu'ils devaient chercher un club pour progresser avant de prendre du gallon en bord de Meuse.

Grâce à son partenariat avec Lille, l'Excelsior Mouscron a obtenu le prêt de milieu franco-canadien Charles-Andreas Brym, ont annoncé samedi les Hurlus. Le club hennuyer a confirmé dans la foulée l'arrivée de quatre autres joueurs prêtés par le club français. Brym, 21 ans, avait été prêté pendant six mois la saison dernière à l'équipe de B de Belenenses au Portugal. Le jeune médian était déjà passé à Mouscron en équipe de jeunes avant un passage à Zulte Waregem. Brym n'est pas le seul jeune de Lille à débarquer au Cannonier la saison prochaine. Les défenseurs Saad Agouzoul et Eric Bocat, l'attaquant Agim Zeka et le gardien de but Hervé Koffi sont également prêtés par le LOSC.