Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Ivan Rakitic de retour au FC Seville ? C'est une possibilité qu'avance le Mundo Deportivo. Selon le journal catalan, le milieu de terrain de 32 ans voudrait terminer sa carrière où dans le club qui l'a vu évolué entre 2011 et 2014. Son contrat avec le FC Barcelone expire en 2021. Un départ du vice-champion du monde permettrait de rajeunir l'effectif et alléger la masse salariale du club catalan. Selon le quotidien espagnol, le Barça ne mettrait aucun frein à son départ et accepterait une vente pour 10 millions d'euros. En avril, le Croate avait déclaré : "J'ai toujours dit que ce serait un rêve de reporter ce maillot".



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

La saga continue à Chelsea. Les Blues sont toujours à la recherche d'un remplaçant pour son gardien Kepa Arrizabalaga auteur de performances décevantes. Selon le journal anglais Daily Star c'est maintenant Nick Pope qui serait visé par Frank Lampard. Il faudrait toutefois débourser plus de 55 millions d'euros pour biser le contrat du portier de Burnley qui le lie au club jusqu'en 2025. Kepa avait déjà coûté 80 millions d'euros aux Londoniens en 2018, un record pour un gardien de but.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

L'attaquant international russe Alexander Kokorin, qui a passé près d'un an en prison l'an dernier pour des violences, a signé trois ans avec le Spartak Moscou, a annoncé dimanche le club moscovite. "Le Spartak Moscou a signé un contrat longue durée avec Alexander Kokorin sur le schéma 3+1 (trois ans plus une année en option, ndlr). L'attaquant de 29 ans rejoint notre club en tant qu'agent libre", a écrit sur son site le Spartak, équipe la plus titrée de Russie depuis la chute de l'URSS, avec dix championnats remportés.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le Milan AC souhaiterait renforcer sa défense en faisant appel à Serge Aurier. Le latéral droit de Tottenham est valorisé autour de 15 millions d'euros. Aucune proposition n'a pour l'heure été formulée par les Rossoneri. Le directeur sportif du Milan Paolo Maldini a toutefois confirmé l'intérêt du club pour l'ancien Parisien : "On avait parlé à son agent l'an dernier, il y avait une chance. Pensons maintenant à la fin de la saison, puis on agira sur le marché pendant les trois semaines de vacances", a-t-il déclaré à nos confrères de Sky Italia.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE