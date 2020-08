Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Toujours pas de fumée blanche concernant Thiago Alcantara. Le joueur du Bayern est ciblé par Liverpool alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat. Mais le club allemand retarde les négociations, selon The Guardian. Aucune avancée n'est attendue avant la fin de la Ligue des Champions.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Le Bayern n'est pas pressé, mais aucune piste de prolongation n'est évoquée. Le transfert sera sans doute conclu plus tard que prévu, mais le deal est toujours aussi probable.

Manchester City va attaquer pour Kalidou Koulibaly. Le défenseur napolitain va faire l'objet d'une offre dans les prochains jours, selon la Repubblica. Le club en exige 90 millions, mais City s'apprêterait à en proposer 70.



La Gazzetta dello Sport annonce que la Lazio, qui vient de louper David Silva, aimerait attirer James Rodriguez. Mais le prix (6 millions d'euros) serait un énorme frein aux discussions à ce stade. Le Colombien, lui, ne cache pas qu'il se cherche une porte de sortie, barré par la concurrence au Real Madrid.

David Silva est un joueur de la Real Sociedad. L'Espagnol a signé son contrat hier dans le club espagnol. (Lire l'article complet)



L'avenir de Wilfried Zaha pourrait bien se dessiner loin de Crystal Palace. Selon Sky Sports, Dortmund, Monaco et le PSG auraient placé l'attaquant sur leur shortlist pour le mercato. Ce dernier cherche un challenge plus ambitieux que celui proposé par le club anglais.

Indice de crédibilité: 4,5/, très probable. Arrivé en 2015, Zaha a fait le tour de la question à Palace. Le club peut en espérer des dizaines de millions d'euros. Personne n'a intérêt à ce que ce transfert n'aboutisse pas.

Pedro va s'engager à la Roma. L'ancien joueur de Chelsea, libre de tout contrat à 33 ans, est arrivé hier dans la ville italienne. Il devrait signer un contrat dans les prochaines heures.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Malines a confirmé l'arrivée de Kerim Mrabti, qui débarque depuis Birmingham. Cet attaquant était dans les papiers du club depuis plusieurs semaines et s'est engagé jusqu'en 2023.

Dieumerci Ndongala quitte le Racing Genk pour rejoindre l'APOEL Nicosie à Chypre, a annoncé mardi le club limbourgeois. Ndongala, 29 ans, était arrivé à Genk en janvier 2018 en provenance du Standard. Il a planté 11 buts en 77 matches pour les Limbourgeois avec qui il a été champion de Belgique en 2019.

Charleroi annonce que Chris Bedia sera prêté cette saison du côté de Sochaux, club de Ligue 2 en France. Un prêt accompagné d'une option d'achat.