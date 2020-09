Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTL Sport.

LES DIABLES ROUGES

Le transfert d'Eden Hazard continue de faire parler. Nous apprenons aujourd'hui que le prix du Belge, arrivé au Real Madrid la saison dernière, est en réalité bien plus élevé qu'annoncé. (Lire l'article complet).

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

La fin du feuilleton Lionel Messi ? Selon la presse espagnole, l'Argentin devrait finalement rester à Barcelone pour une dernière saison. (Lire l'article complet)

Le FC Barcelone n'a reçu aucune offre pour Samuel Umtiti. Cependant, selon la Cadena Ser, le club voudrait absolument s'en séparer et pourrait accepter de le céder gratuitement. Cela permettrait d'économiser 7 millions d'euros de salaire par an.

Manchester United s'apprête à retenter le coup pour Jadon Sancho. Jugé intransférable, le joueur de Dortmund pourrait faire l'objet d'une nouvelle offre dans les prochains jours, selon le Daily Mail. Pour cela, il faudra d'abord régler le problème des commissions d'agent.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Brillant à Leipzig, Dani Olmo peut compter sur l'intérêt du Real Madrid. Selon Bild, le club espagnol est séduit par le joueur, arrivé cet hiver en Allemagne. Ils seraient prêts à débourser 40 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Le mercato de folie de Chelsea va se poursuivre. Selon Sky Sports, un accord a été trouvé pour le transfert de Kai Havertz. L'Allemand pourrait rejoindre les Blues dans les prochains jours et rapporter plus de 70 millions d'euros au Bayer Leverkusen.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Havertz intéresse Chelsea depuis longtemps. Le club anglais fait le mercato de l'année et veut fêter son retour en Champions League avec une équipe plus que compétitive. Tout est en ordre.

Selon le journal AD, le FC Barcelone avance dans les dossiers Wijnaldum et Depay. Les deux joueurs seraient tentés par le challenge et un accord est proche d'être conclu pour les deux hommes, qui ne sont pas très chers. Lyon et Liverpool n'y sont pas forcément opposés.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Maximilano Caufriez pourrait quitter Waasland-Beveren. Le défenseur peut compter sur l'intérêt de Saint-Trond, mais aussi d'Ostende et d'Eupen.