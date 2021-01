Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne : du 2 janvier au 1er février

Angleterre : du 2 janvier au 1er février

France : du 2 janvier au 1er février

Espagne : du 4 janvier au 1er février

Italie : du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas : du 4 janvier au 1er février

Portugal : du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

Kevin De Bruyne aurait refusé une première offre de contrat de Manchester City, qui souhaite le prolonger jusqu'en 2025. (Lire l'article complet)





LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Un départ d'Harry Kane est encore évoqué dans la presse anglaise. Selon The Independant, le PSG voudrait obtenir la signature du joueur anglais, sous contrat jusqu'en 2024 à Tottenham. Son prix ? Au moins 120 millions d'euros. Mais pour boucler le transfert, le PSG attend un possible départ de Mbappé. Ce n'est donc pas pour tout de suite. Tottenham voudrait du coup prolonger le joueur pour le verrouiller.

Andrea Pirlo, l'entraîneur de la Juventus, n'a pas caché un intérêt pour Olivier Giroud. Peu utilisé par Frank Lampard à Chelsea, le Français a un profil que recherche le club italien. "Il pourrait nous servir", a d'ailleurs déclaré Pirlo à DAZN hier.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Olivier Giroud n'oserait pas refuser la Juventus. Chelsea, en pleine crise, aura bien du mal à convaincre le Français. Ce sera sans doute l'été prochain, une fois libre.

Selon AS, Mauricio Pochettino compte recruter Dele Alli. Le PSG verrait d'un bon oeil l'arrivée du joueur de 24 ans, auteur d'un début de saison difficile, avec peu d'apparitions à Tottenham. Pochettino et Alli se connaissent et s'apprécient et le prix du transfert ne devrait pas poser de problème. Mais le PSG n'aurait pas encore fait d'offre concrète.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le départ de Joakim Maehle était acté, mais l'Atalanta vient de confirmer son arrivée. L'ancien joueur de Genk s'est engagé contre plus de dix millions d'euros. Une fameuse opération financière !