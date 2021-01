Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Le Real Madrid est sur la piste d'un jeune français. Eduardo Camavinga, âgé de 18 ans, a reconnu avoir eu des contacts avec le club espagnol. "C’est sûr que ça fait plaisir quand un grand club s’intéresse à toi. Moi, je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais. Après, on va attendre la fin de saison. On va se réunir autour de la table et on va peser le pour et le contre", a-t-il avoué au Canal Football Club. Il est actuellement sous contrat à Rennes.

L'Olympique de Marseille va boucler son premier recrutement. Pol Lirola serait arrivé hier dans le club français, où il va être prêté avec une option d'achat estimée à 11,5 millions d'euros. Le défenseur évoluait jusqu'ici à la Fiorentina.



Selon The Athletic, Luka Jovic peut compter sur un premier intérêt. Wolverhampton serait sur le coup, alors que le Real Madrid cherche à se séparer de l'attaquant serbe, qui a déçu depuis son arrivée.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Anderlecht a confirmé deux départs: celui de Derrick Luckassen vers la Turquie et celui d'Antonio Milic, transféré définitivement au Lech Poznan. (Lire l'article complet)