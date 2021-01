Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Selon le Sun, Tottenham ne compte pas conserver Gareth Bale. Le Gallois peine à rester en forme et enchaîne les blessures, n'ayant joué que 12 matchs depuis son arrivée en prêt en provenance du Real Madrid. Il ne devrait donc pas aller plus loin que la saison actuelle. Selon le Times, le Real Madrid est même déjà résigné et devrait le récupérer l'été prochain.

Du côté des Spurs, on s'oppose au départ de Dele Alli, cité au PSG. Selon le Daily Telegraph, le président du club n'a pas l'intention de vendre le joueur, craignant de ne pas disposer de solutions suffisantes pour jouer sur tous les tableaux en cas de transfert.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Un transfert cet hiver, d'une telle ampleur, cela semblait compliqué dès le départ. Ce serait plus réaliste l'été prochain.

Selon Sky Sports, Neymar aimerait bien prolonger au PSG. Le club et le Brésilien seraient en pleine négociation. Neymar était arrivé au PSG en 2017 contre 222 millions d'euros.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Anderlecht a annoncé vendredi la prolongation de contrat de son jeune Ghanéen Mohammed Dauda, 22 ans, jusqu'en 2023 avec option pour une saison de plus. Mohammed Dauda était arrivé chez les Anderlechtois au début de l'année 2017 pour rejoindre l'équipe Espoir (U21). Cet attaquant fut ensuite prêté à Vitesse aux Pays-Bas puis aux Danois d'Esbjerg la saison dernière. Mohammed Dauda était revenu à Neerpede l'été dernier.